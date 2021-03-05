預約演講費用來行善　牛排變黑輪香腸

▲魏瑞廷探望阿公。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

阿公！你怎麼會睡在排油煙機底下啦！台東縣關山鎮有位年長的民眾目前獨居生活，由於因為中風緣故導致身體行動不便也影響到居家環境衛生。阿公日前從安養院返家居住，但使用輪椅房間活動範圍受限只能住在原先的廚房。因為如廁無法自理常會弄髒到床鋪，台東青農魏瑞廷在得知後立即聯合友人購買防水護理墊和食物前往探望，魏瑞廷也將於本的演講費預支購買物資送愛，讓阿公感動的說不出話來。

阿公坐在輪椅上看見上門的魏瑞廷手裡提著大包小包的，魏瑞廷先自我介紹後表示是經友人陳泰郎提起需要協助所以「不請自來」。魏瑞廷說，阿公因為如廁不便會弄髒床鋪，基於考量清潔且若長期包裹尿布也會不舒服。魏瑞廷和友人陳政鴻討論後於是購買6條防水護理清潔墊以提供照護員能定期清洗來替換，也專程買了一些乾糧和水果，叮嚀居家照護員能適時給阿公吃補充體力。

▲魏瑞廷探望阿公。（圖／記者楊漢聲翻攝）



陳泰郎指出，居家照護員日前詢問他是否有病床可以提供，一問才知阿公從安養院回到關山後，曾因為床沒欄杆結果在翻身時不慎摔下床。後來阿公所幸就坐著輪椅趴在桌上睡超過2個星期。陳泰郎知道趕緊找了張病床並改裝後專程送過來，結果讓阿公躺下去不到一分鐘就呼呼大睡。

由於生活環境因為如廁的不便造成影響，陳泰郎協助搬動一些閒置櫥櫃以挪出空間。還找上熱心的池上農民魏瑞廷來幫忙，魏瑞廷二話不說跟陳政鴻提供眼前急需的協助。魏瑞廷說媽媽娘家在關山，所以自己也是關山人。魏瑞廷開玩笑原本答應女兒月中應邀有場演講，結束後全家要去吃牛排，但如今先預支演講費來行善助人，看來就只能吃黑輪和香腸了！

►50ml原價3950元，特價1990元





►二手票券豐富你的生活



▲魏瑞廷探望阿公。（圖／記者楊漢聲翻攝）