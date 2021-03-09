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台南好市多員工控「腿傷竟被逼離職」　勞工局：違規將開罰！

▲好市多台南店被前員工投訴車禍職災，卻逕行將她退保，沒給資遣費，也沒負擔部分醫藥費，經向台南市勞工局申訴，勞工局介入查處中。（圖／記者林悅攝，下同）

▲好市多台南店被前員工投訴車禍職災，卻逕行將她退保，沒給資遣費，經向台南市勞工局申訴，勞工局介入查處中。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府勞工局接獲1名劉姓女子投訴，指控她服務好市多台南店，因去年上班途中出車禍，左小腿受傷導致蜂窩性組織炎住院開刀，資方卻哄騙她簽「自願離職表」等文件，逕行將她退保，沒給資遣費…等，勞工局指出，本案經勞檢業者，有違反勞基法情事，將依法查處開罰。

據了解，該名39歲劉姓女子去年7月9日應徵好市多台南店小作，擔任手扶梯等相關服務工作，陳女與業者簽「定期契約」。去年8月16日陳女要到公司上班途中發生車禍，左小腿受傷，甚至引發蜂窩性組織炎，住院開刀治療，並取得醫師診斷證明8月16日到9月25日宜在家休養。

劉女休養期間資方要求她到公司簽署「自願離職表」等文件，但以此逕行將她退保，迫使她離職，資方也沒給資遣費。陳女「離職」後腿傷未癒，仍持續看診，卻無法申請職災補償，還接到資方通知要她歸還9月和10月的補償性工資共1萬8720元，陳女一氣之下向台南市政府勞工局提出勞資調解，並申請由財團法人台南勞資事務基金會調解勞資爭議，2021年1月12日雙方調解不成立，陳女正式向勞工局提出申訴。

▲好市多台南店被前員工投訴車禍職災，卻逕行將她退保，沒給資遣費，也沒負擔部分醫藥費，經向台南市勞工局申訴，勞工局介入查處中。（圖／記者林悅攝，下同）

台南市職安健康處代處長陳美顏指出，檢查員2月2日到好市多台南店稽查，發現劉女與資方簽訂「定期契約」是不符合規定，因陳女的工作是「繼續性」工作，應屬於「不定期契約」，該工作就算陳女離職，資方仍會再聘用其他人員擔任此一工作，所以陳女工作性質實屬從事不定期契約工作，資方以「定期契約」方式聘用已違反《勞基法》第9條，得處2萬元到30萬元罰鍰。另劉女從8月19日到9月25日職災期間，資方在9月22到24日有3天未依規定給付工資，已違反《勞基法》第59條，得處2萬元到100萬元罰鍰。

陳美顏說明，劉女簽署的「定期契約」，時間從2020年7月9日到10月4日，好市多雖提供劉女自行簽署的「自願離職表」，但因劉女從事的工作性質是屬不定期契約工作，公司不能用「定期契約」到期，來作解雇陳女的理由，還是要負擔職災的補償責任，不能要求返還補償性工資。依勞基法規定，勞工職災期間不能解僱員工，醫療期間工資亦應給付，對於資方違反勞基法等規定，已依行政程序法，要求資方文到10日內陳述意見，如果逾期未陳述，或陳述意見內容不符相關法令規定，勞工局亦可裁罰，目前仍在待資方提出陳述意見階段。

▲好市多台南店被前員工投訴車禍職災，卻逕行將她退保，沒給資遣費，也沒負擔部分醫藥費，經向台南市勞工局申訴，勞工局介入查處中。（圖／記者林悅攝，下同）

陳美顏進一步說明，本案雙方於1月12日在財團法人台南勞資事務基金會調解勞資爭議雖不成立，勞方仍可再提出勞資協調，勞工局會依法積極維護保障勞工權益。此外，協解委員也有建議陳女可依法向好市多提出「確認僱傭關係存在」行政訴訟，經由勞動法院判決確認雙方關係仍屬存在，並據判決結果進一步維護自身權益。

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