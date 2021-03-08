網購女神節再加碼　歐美時尚精品最高25%現金回饋無上限

▲ShopBack在3/8當天針對多個商家加碼提高現金回饋。（圖／翻攝自ShopBack）

記者洪菱鞠／台北報導

電商女神節火熱開打，網購紛紛推出美妝保養、流行時尚等商品下殺折扣，再搭配降價免運、領券折扣或下單抽獎，祭出一波波優惠，讓女性消費者可以大方找理由寵愛自己，平台觀察到，3C消電品類買氣旺之外，耳機銷量更是年成長3成。搭上38婦女節，業者除延長活動促銷時間，3/8當天還有現金回饋限時加碼，尤其是歐美時尚精品直上25%，相當於享75折。

東森購物網「玩美女神節」開跑至今，觀察目前熱銷前3大品類包括日用品、食品、美妝品，而活動至3/17止，主打家居生活、美妝、服飾、纖體食品等各種女性愛用商品優惠價，再祭出品牌神券，領取後下單現折，最低38折起；消費滿額並登記，最高送5,588折價券+東森幣，再抽美妝豪禮，全站單筆消費滿3,000元登記送BT21粉紅鐵盒化妝刷，3月還搭配22家銀行，卡友最高回饋20%，選擇指定超商再送購物金，APP首購登記就送肯德基蛋撻。同時推出「女神來占卜」遊戲，不僅能看今年運勢，單筆消費滿1,388元可參加抽獎，中獎率百分百，最高可獲得東森幣3,388枚。

▲東森購物網推出「玩美女神節」。（圖／翻攝自東森購物網）

Yahoo奇摩電商則表示，「女神節」活動開跑至今，3C消電品類業績居冠，其次是精品與美妝品類，此外，Podcast及Clubhouse爆紅，帶動「耳朵經濟」崛起，推升平台「耳機」銷量年成長3成，消費者除偏好功能與性價比兼具機款，近期美型質感耳機成潮流穿搭配件，更願意入手高單價耳機。另也發現，女性越來越寵愛自己，購買保健品的消費族群有年輕化趨勢，推升第二型膠原蛋白、五味子、魚油業績年成長翻倍。

女神節再加碼，Yahoo奇摩超級商城即日起至3/16推出「省利女超人」活動，主打居家、服飾、美妝、保健、3C等五大品類強推夯品天天38折起，破千萬折價券現領現折，指定期間消費抽380超贈點，再抽五星級飯店一泊二食、Dyson吹風機等好禮。Yahoo奇摩拍賣則聚焦跨業合作，攜手Buyee推跨境代購服務祭出台灣會員獨享優惠，3月底以前，享Buyee空運國際運費全面5折起、代購手續費免費，更聯手萊爾富強推月月11日、22日快閃免運活動，平日享無限量35元運費優惠。

▲Yahoo奇摩超級商城推出「省利女超人」活動，5大品類強推夯品天天38折起。（圖／Yahoo奇摩超級商城提供）

現金回饋網ShopBack則是在3/8祭快閃加碼回饋，包括adidas、shopbop、iHerb、NET-A-PORTER、matchesfashion、lookfantastic，原回饋2.5%～5%不等，婦女節當天限時最高8%～14%，另像是東森購物網、家樂福線上購物、FILA等也有限時最高10%現金回饋；而風靡歐美的瑜珈精品品牌lululemon，原現金回饋3.5%，則是全日加碼25%，等於售價直接再享75折，完成APP指定任務還能額外再享最高8,560元獎勵金。