網購「女神節」必敗整理！生乳捲3條只要3元　iPhone12下殺13333元

▲網購業者搶攻「她經濟」，推出活動專區強打女性消費者喜愛的專屬商品。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

迎接國際婦女節，搶攻上半年第一檔「她經濟」，網購通路為抓住女人心，紛紛推出活動專區，強打美妝保養、流行時尚、3C家電等眾多品牌夯品下殺優惠，其中更有整點限時搶購的超低破盤價，除了亞尼克生乳捲3條只賣3元，GIORGIO ARMANI唇萃、Dior香水只要333元，iPhone12也祭出限定特殺價，用13,333元就能入手，各平台活動接力上檔，讓女性消費族群能夠輕鬆寵愛自己。

東森購物網「玩美女神節」開跑，至3/17止，主打家居生活、美妝、服飾、纖體食品等各種女性愛用商品優惠價，再祭出品牌神券，領取後下單現折，最低38折起；消費滿額並登記，最高送5,588折價券+東森幣，再抽美妝豪禮，全站單筆消費滿3,000元登記送BT21粉紅鐵盒化妝刷，3月還搭配22家銀行，卡友最高回饋20%，選擇指定超商再送購物金，APP首購登記就送肯德基蛋撻。同時推出「女神來占卜」遊戲，不僅能看今年運勢，單筆消費滿1,388元可參加抽獎，中獎率百分百，最高可獲得東森幣3,388枚。

▲東森購物網推出「玩美女神節」。（圖／翻攝自東森購物網）

蝦皮購物「3.3女神節」活動再加碼一天，主打3/3當天將送出最多優惠，除集結女性消費者心中各式夢幻商品下殺5折起，並發放人人都有的3張全站299元免運券以及4張蝦皮商城89折券，當日不限時段使用，最高可折抵5,000元，另再攜手飛利浦、Acer等各大品牌官方旗艦店送上9折券，搭配3C/家電商城89折券最高可折抵6,000元。

除了領券享折扣，活動整點時段還有夯品開搶，午茶夫人、亞尼克生乳捲3條、COLD STONE 6oz經典冰淇淋等下午茶最低只要3元，GIORGIO ARMANI奢華絲絨唇萃、Dior花漾迪奧淡香水僅333元，其他時間的必搶爆品如iPhone 12 128G、Roborock石頭掃地機器人二代皆限時下殺13,333元、Panasonic極潤奈米水離子吹風機3,333元、LANCOME超未來肌因賦活露1,333元。

▲GIORGIO ARMANI奢華絲絨唇萃。（圖／蝦皮購物提供）

▲亞尼克生乳捲。（圖／蝦皮購物提供）

PChome 24h購物啟動「WOWMAN DAY」購物節活動，全場下殺21折起，主打家電、美妝時尚、生活日用、婦幼母嬰等品類，祭出美妝指定區滿額登記抽Dyson造型器、家電全館最高回饋10% P幣、摩洛哥優油狂降52折、FUJI摩享時光按摩椅下殺58折。觀察到近期美妝及香氛商品採購需求增加，特別推薦CHANEL淡香水-粉紅甜蜜150ml大容量現省1,520元，Jo Malone限量香水65折起品牌活動，PONY EFFECT極水透光氣墊粉餅2入特價1,200元，Dior癮誘粉漾潤唇膏#001-復刻經典LOGO版，限時優惠850元，讓女性消費者在春天擁有好氣色，增添個人魅力。

▲PONY EFFECT 極水透光氣墊粉餅。（圖／PChome 24h購物提供）

創業家兄弟旗下電商平台即日起推出「3.8女王節」，生活市集主打「你下單我買單」，3/3～3/31期間完成訂單並登記，有機會回饋整筆訂單等值的集集點，最高有機會一次獲得10,000集集點，另也攜手14間銀行，刷卡最高享15%回饋。3/7～3/9於全站下單不限金額並完成登記，每筆可獲得「3.8%集集點」，1點抵1元，最高可折抵商品全額。

松果購物則是祭出全站8折起，刷指定信用卡現金回饋300元，推薦必敗商品包括雅詩蘭黛的「小棕瓶」特潤超導全方位修護露50ML下殺至市價的5.2折，特價2,066元；口碑爆棚的按摩美體好物「mini口袋筋膜槍」，以破盤價738元搶市；Switch《健身環大冒險》特價2,088元。

▲雅詩蘭黛「小棕瓶」特潤超導修護露。（圖／松果購物提供）

樂天市場即日起推出「限時72HR樂天會員日」，活動時間至3/5早上9:59分，全站累積消費滿3,000元送10%點數，同時再推出「點數10%回饋」活動，於3/31前在指定店家累積消費滿3,000元，即可賺10%點數回饋。此外，樂天市場日本樂天官方旗艦店、3M品牌旗艦店與愛買線上購物，從3/2～3/4再祭出「每日品牌下殺」。