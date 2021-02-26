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女神節必敗！30分鑽鍊萬元有找　寶格麗小牛皮蛇頭掀蓋包狂降4.3萬

蝦皮購物「3.3女神節」（圖／蝦皮購物提供）

▲網購女神節活動推出「寶格麗小牛皮蛇頭掀蓋包」限時開搶，只要用53,333元就能入手。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

38婦女節，網購通路強打「女神節」限定折扣，其中也精選流行時尚、美妝保養、3C、精品等各品類商品，祭出激殺價格，讓人又可以省錢再搶一波，像是近10萬元的寶格麗小牛皮蛇頭掀蓋包，限時55折；2萬多元的30分鑽鍊，破盤價萬元有找。以下整理4大電商平台在活動期間推薦必敗的划算好物。

東森購物網「玩美女神節」活動開跑後，觀察目前熱賣商品包括「IVENOR江宏恩代言日夜塑崩爆燃代謝組」、「CookPower鍋寶316全不鏽鋼11人份電鍋」及「白蘭新升級含熊寶貝馨香精華洗衣精補充包」。站上也精選各種女性愛用品激殺38折起，首推蘭蔻超未來肌因賦活露100ml，原價7,300元，優惠價3,550元；ELASTINEXOTB草本植萃情人節限定洗沐4件組，原價1,096元，特惠價499元；鍋寶薔薇系列雙柄不沾湯鍋24CM，原價3,190元，價格狂降僅890元。搭配活動好康回饋，消費滿額並登記，最高送5,588折價券+東森幣，再抽美妝豪禮。

東森購物「玩美女神節」（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網「玩美女神節」活動開跑中。（圖／翻攝自東森購物網）

Yahoo奇摩購物中心「17變女神」鎖定流行時尚、美妝、精品品類，強打3.8折起，其中小資必敗MICHAEL KORS Fulton金字大圓標Logo荔枝紋皮革雙層拉鍊小斜背包，原價8,300元，特價2,950元；八心八箭30分鑽鍊更是祭出破盤價，原價26,000元，特價9,900元，共有4種款式可以選擇。Yahoo奇摩拍賣則針對史奴比迷於選物頻道推出「萌系選物」主題，集結上萬款聯名流行爆品、療癒居家、美型聯名家電等SNOOPY商品下殺5折起，再強推月月11日、22日「萊爾富快閃免運」活動，平日享無限量35元運費優惠。

Yahoo奇摩購物中心女神節（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

▲八心八箭30分鑽鍊。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

momo購物網「38女王節」暖身活動於2/27起跑，首波強打「八大品類日」3折起，每日都有精選特惠商品可入手，其中推薦韓國熱銷破百萬組BODYLUV純淨完美蓮蓬頭含濾芯6入限時1,590元、dyson Digital Slim Fluffy吸塵器活動價16,888元、FAMMIX五合一智慧電子鎖，附安裝現省2,000元、船井健字號極纖錠組，448粒+夜孅40粒活動價4,599元、五月花極柔頂級抽取式衛生紙6袋組768元，再送30 momo幣、LA NEW獨家活動組5.4折起。

蝦皮購物在「3.3女神節」暖身活動期間，每日特定時段推出精選美妝、廚具準時開搶，2/26更有兩大必搶精品，下午3點有「寶格麗小牛皮蛇頭掀蓋包」原價96,900元，限時下殺55折，活動價53,333元；晚間11點再推「COACH皮革手拿包」原價3,650元，限時下殺0.9折，活動價333元。沒搶到也沒關係，3/3再加碼送出多張優惠券，當日使用限定89折商城折價神券，最高可折抵5,000元，另可鎖定搶0點、12點、18點發放的「全站折扣券」，消費滿499元折50元；11點、15點、23點還有「最殺3折券」，主打消費滿500元就3折，最高折500元。

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