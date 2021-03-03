手刀補貨！2大開架保養美妝破盤1折起　西柚磚紅大勢唇色銅板價36元

▲迎接38婦女節，網購業者推出美妝保養夯品下殺，讓女性在繁忙的日常中，也能輕鬆展現自信亮麗風采。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

迎接38國際婦女節，網購通路陸續推出各式好康優惠可以搶，像是小資女到藥妝店必逛的巴黎萊雅L'Oréal Paris、媚比琳Maybelline兩大開架品牌，限時4天下殺1折起，網友熱推的經典底妝與大勢唇色，用銅板價就能入手。手邊的美妝、保養用完想補貨，或是老早鎖定但遲遲無法下手的3C家電，趁這波檔期採購正是時候。

東森購物網「玩美女神節」開跑，至3/17止，主打家居生活、美妝、服飾、纖體食品等各種女性愛用商品優惠價，再祭出品牌神券，領取後下單現折，最低38折起；消費滿額並登記，最高送5,588折價券+東森幣，再抽美妝豪禮，全站單筆消費滿3,000元登記送BT21粉紅鐵盒化妝刷，3月還搭配22家銀行，卡友最高回饋20%，選擇指定超商再送購物金，APP首購登記就送肯德基蛋撻。同時推出「女神來占卜」遊戲，不僅能看今年運勢，單筆消費滿1,388元可參加抽獎，中獎率百分百，最高可獲得東森幣3,388枚。

▲東森購物網推出「玩美女神節」。（圖／翻攝自東森購物網）

蝦皮購物攜手巴黎萊雅L'Oréal Paris、媚比琳Maybelline，於3/4～3/7推出超級品牌日，精選開架保養美妝空空賞夯品，全館破盤價1折起，每天還有單品驚喜價，3/4限定經典底妝「巴黎萊雅24H恆霧無油慮粉底液」只要53元、3/6「媚比琳絲絨霧光唇膏西柚磚紅」下殺36元；3/7凌晨0點開搶獨家玻尿酸禮盒，組合內含超級新品玻尿酸瞬效保濕水光精華30ml、積雪草修護奇蹟露130ml等共5樣，原價2,133元，活動價不到千元。另再精選17家正韓美妝夯品8折起，並引進蘆薈保養品Nature Republic獨家進駐全館7折起，推薦給偏好韓系美妝的女性。

▲巴黎萊雅24H恆霧無油慮粉底液。（圖／蝦皮購物提供）

▲媚比琳絲絨霧光唇膏西柚磚紅。（圖／蝦皮購物提供）

看好女子購物力，博客來於3/4～3/17推出為期14天「粉紅會員週」活動，主打美妝保養、美食保健、運動休閒、3C家電、家居餐廚、中文圖書商品，全面3折起，另精選38折超值專區最低66元起，首3日消費滿999元再送100元E-Coupon，3/ 7、3/8兩天全館滿千88折起，滿額最高送200元折價券，還有精選熱門商品一日限定下殺，包括SK-II青春露230ml、MOLESKINE 美少女戰士限定筆記本、醫學懸疑天后泰絲．格里森Rizzoli&Isles系列套書等都有獨家優惠。此外，街口支付上線開通，活動期間使用付款最高享14%回饋。

露天拍賣即日起推出「寵愛女神季-全民瘋搶折上折 免運尬彩票」限定活動，主打天天指定金額享超商免運、每個帳號皆可領取5,000張彩票，3/8再推限定折扣日，人人享無敵折扣碼、整點加碼搶60元購物金、Pi錢包加碼8%回饋等眾多好康。彩票與折扣碼皆可搭配免運券使用，千萬件商品享最低折扣優惠，平台推出女神秘笈專區，推薦時下CP最高的保養美妝、運動健身商品等，作為購物參考。

淘寶/天貓3.8節正式開跑，即日起每人每天可在手機淘寶抽最高限折人民幣380元現金紅包之外，3/5～3/8活動期間，每日00:00、12:00及20:00整點將開放搶領折抵紅包，消費滿額即可折抵無上限，「台灣跨境包郵專區」購物滿人民幣249元，免合單且不限商店、大小重量和數量，只要滿額就由平台支付跨境段運費郵資及跨境購物進口稅；每天00:00、12:00、20:00再推不同熱賣商品限時限量搶購，其中，原價人民幣4,999元的強力吸塵器，祭出最低搶購16折，用人民幣729元即可入手。