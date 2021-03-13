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週末北涼東偶雨！下週4連天晴暖　「較強乾冷空氣」將南下

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲到東北季風增強影響，大台北地區多雲轉涼。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導　

受到東北季風增強影響，大台北地區多雲轉涼，明天下午東北季風減弱明顯回暖。值得注意的是，21日有一波較強的「乾冷」空氣緊接南下，天氣轉冷，不過到底有多冷要再觀察。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，週末(13、14日)兩天東北季風增強，但水氣少；大台北雲量增多偶見陽光，桃園以南仍為多雲時晴，東半部有局部短暫雨的機率。北台灣略轉涼，中南部白天微熱早晚涼。今日各地氣溫：北部15至22度，中部16至29度，南部16至31度，東部16至27度。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今(13日)晨4：30紅外線色調強化雲圖顯示，迎風面北台灣有鬆散的中層雲及低層雲，花東外海的低層雲較厚實(左圖)。4：30降水回波合成圖顯示，花東外海有較多回波(中圖)。4：30累積雨量圖顯示，東半部有局部降雨(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

明(14)日下午起東北季風減弱，大台北雲量減少、氣溫略升，西半部皆轉為多雲時晴的天氣，東半部偶有零星短暫雨的機率。下週一(15日)至週四(18日)，各地晴朗，北台灣明顯回暖，各地白天溫暖微熱(北部高溫逐日回升至30度左右，中南部更升至32以上)、早晚稍涼；西半部大氣穩定、不利擴散，空品易不佳，並有局部霧發生的機率，應注意相關的資訊。

最新模式模擬顯示，下一波鋒面已調慢至下週五(19日)才逐漸接近；下週六(20日)通過，中部以北降雨，僅影響一天、模擬雨量並不很多；21日較強的「乾冷」空氣緊接南下，天氣轉冷。由於是第7天之後的模擬，模式調整幅度較大，需持續觀察。

 
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