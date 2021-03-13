玉山飄起「三月雪」一片白茫！網卻嚇一跳「平地熱爆」：什麼狀況

▲玉山飄三月雪，讓網友不禁擔心「什麼狀況？」（圖／氣象局）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站稍早曾報導《玉山下雪了！半小時「積雪0.7公分」 銀白夢幻現況曝光》，今（13）日東北季風增強，各地氣溫轉涼，中央氣象局指出，玉山於今日13:25開始降雪，到14:00積雪約0.7公分。中央氣象局長鄭明典也在自己的臉書分享照片「玉山北峰又飄雪」，網友不禁紛紛驚呼「怎麼現在還有雪？」

鄭明典在臉書貼出照片，可以看到地上一片雪白，滿山都霧濛濛的。雖然一片白茫茫的照片相當漂亮，但三月雪這樣的天氣現象，讓不少網友紛紛驚呼，「三月雪」、「平地是熱爆」、「玉山曾在1974下過7月雪」、「哇靠好酷」、「異常氣候」、「什麼狀況」、「平地炎熱好天氣」、「竟然～～～」

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▲鄭明典也在臉書貼出照片。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

氣象局預報員林定宜指出，目前玉山仍斷斷續續下著雪粒，由於今日午後山區有對流陣雨，因此發展水氣，搭配低溫，條件不錯，才會下雪。另外，合歡山武嶺周邊則在中午左右突然降下一陣冰雹，現場遊客指出，雖然僅持續2、3分鐘，冰雹顆粒只有約0.1公分大小，但巧遇冰雹還是令人驚喜。