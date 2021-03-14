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起底無照富少撞女騎士害命危！醫美診所院長高三兒　神隱7天終道歉

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲張男身分被網友起底，他今日首度向傷者及社會大眾道歉。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市7日凌晨發生賓士車撞彭姓女騎士命危事件，彭女閨蜜13日發文，難過地稱在加護病房的彭女「快不行了！」，更怒批肇事張姓男子疑沒駕照，事發後不聞不問，還若無其事待家裡玩IG，「憑什麼？」。經查，張男確實是還未考有駕照的18歲高三生，他今日也首度向傷者及社會大眾道歉，承諾將會負起責任；警方表示，確認張男無照駕駛後將會依法開罰。

彭女閨蜜昨日在社群網站Dcard發文指控，張男肇事後對傷者避不見面，其父母也不關心傷者狀況，只擔心兒子人身安全，引起網友眾怒發動肉搜，他的身分因此被隨之起底，是台中一家醫美診所的院長兒子，大批網友將該診所狂刷1星負評，要求張男出來面對。

▲▼ 。（圖／翻攝自GOOGLE網路評論）

▲網友紛紛要張男出來面對。（圖／翻攝自GOOGLE網路評論）

對此，張男今日首度道歉，他表示，這起事件引起大家的擔心及雙方的痛苦，誠摯的向社會大眾及關心他的師長、同學、家人道歉，自事件發生後，他沒有任何逃避的理由，也一直配合警方處理事件的進度。

針對彭女閨蜜指控的避不見面，他說，7日清晨5時警方通知他及家人到所內做筆錄，而出門前警方又告知他們不用去，要再等候通知。直至11日警方開出事故單，他們才於12日取得傷者大姊的聯絡電話，也進一步取得聯繫。

張男懇請各界給予雙方更多處理事情的空間，讓警方順利將事情處理好、釐清責任歸屬，他將會負起該負的責任。他坦言，在事情發生的當下，他家人全不知情，「我個人會面對這件事情並負起該負的責任」。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

張男（左）今日首度道歉。（圖／民眾提供）

警方指出，彭女目前仍陷入昏迷，情況相當危急，對於張男是否無照駕駛仍在查證中，若經查屬實將會依法開罰。

本起事件發生於台中北區3月7日凌晨12點左右，一名彭姓女子騎機車遭張姓男子開賓士車高速撞上，彭女當場彈飛，頭部重創陷入昏迷，事隔多日現仍在醫院救治中。事發當時彭女男友人就在現場，親眼目睹女友遭撞，心碎地說「女友被撞了3公尺高，不管如何CPR，女友都沒了呼吸心跳，我雙手沾滿她的鮮血，心碎地喊著她的名字求求她回來！」

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼ 彭姓女騎士遭張男開賓士車撞擊。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

彭女的閨蜜13日晚上於Dcard發文，稱彭女昏迷指數3，狀況非常不好，「用手電筒照射瞳孔是完全沒反應的那種，頸椎斷裂，就算救回來了也有極大的可能變成植物人！」，她難過地說，「為什麼你會遇到這種事，你是那麼的善良，那麼的善解人意，永遠都笑嘻嘻的你就像太陽一樣，為什麼是你」。

閨蜜指控，肇事者（指張男）18歲，是台中某高工學生，「剛剛得知他沒有駕照，3/6號事情發生，到3/13號父母才出面，中間完全沒有任何的慰問，只擔心自己兒子最近會不會有人找他，擔心兒子的人身安全，憑什麼？」

她怒批張男父母，「你的垃圾兒子是命，我們的瑄（指彭女）就不是嗎？憑什麼瑄在加護病房與死神拔河，你兒子就沒事的躺在家裡，甚至還在玩IG改自己的自我介紹，到底憑什麼？」好希望他也能遭受一樣的痛苦，保險要聯絡他，他也避不見面，「我們寧願什麼都不要，只要瑄好好的，健康的活著⋯」，此文也引起許多網友關注討論。

髮油始祖

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