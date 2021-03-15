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買3斤石斑魚頭「怪怪的」一秤變2.1斤！老闆被嗆硬凹　曝影片反擊

▲▼ 買3斤石斑魚頭「怪怪的」一秤變2.1斤！老闆被嗆硬凹　曝影片反擊。（圖／翻攝屏東吃喝玩樂臉書）

▲買3斤石斑魚頭他覺得「怪怪的」…一秤變2.1斤！。（圖／翻攝「屏東吃喝玩樂」臉書社團，下同）

記者許力方／綜合報導

高雄一名爸爸日前抱著孩子到屏東華僑市場買魚，花670元買了一隻3斤龍膽石斑魚頭，覺得太輕、怪怪的，公秤一秤真的只有2.1斤，追問老闆，卻得到回覆說是「魚鰓拿掉」，讓他氣得PO文控訴店家「硬凹」。事後店家公布監視器畫面還原當時，打臉他當天拍到的魚頭就是有魚鰓的，公秤處也出面說明，2.1斤是2斤10兩，可能消費者有誤會。

吳姓男子6日在「屏東吃喝玩樂」臉書社團發文，聲稱當天下午3時許前往華僑市場碰到「超不爽買魚經驗」，在某攤商挑選了一隻龍膽石斑魚頭，老闆聲稱「一斤260算你一斤220就好」，他又看了看，決定要再切一半、買半顆的魚頭，接著老闆詢問後幫忙切塊，秤重算帳是670元，他當下心想是3斤，沒想到付錢一拿「幹！我直覺頂多2斤。」

▲▼ 買3斤石斑魚頭「怪怪的」一秤變2.1斤！老闆被嗆硬凹　曝影片反擊。（圖／翻攝屏東吃喝玩樂臉書）

▲▼ 買3斤石斑魚頭「怪怪的」一秤變2.1斤！老闆被嗆硬凹　曝影片反擊。（圖／翻攝屏東吃喝玩樂臉書）

▲▼ 買3斤石斑魚頭「怪怪的」一秤變2.1斤！老闆被嗆硬凹　曝影片反擊。（圖／翻攝屏東吃喝玩樂臉書）

▲▼ 買3斤石斑魚頭「怪怪的」一秤變2.1斤！老闆被嗆硬凹　曝影片反擊。（圖／翻攝屏東吃喝玩樂臉書）

▲客買魚頭質疑「偷斤減兩」！老闆曝影片反擊。

吳男察覺有異，隨即跑到市場公秤服務台再次秤重，結果真的只有2斤1兩，馬上跑回攤商質問老闆：「頭欸，你這樣不對喔！你說一斤220至少要有3斤以上吧！」對方解釋是魚鰓拿掉才有這些重量落差，他沒有回應直接離開，不願意繼續對話，並將過程、照片及與友人的對話截圖PO上網，痛批「蛋營養咧！半顆頭的魚鰓要重達15兩至少那條魚要40斤才有可能吧！我以前也賣過魚，真的把來觀光的當白癡就是了！此攤永遠黑名單！」

事後，店家聯繫提供監視器畫面澄清，吳男仍堅持「影片很明顯，這隻根本沒有魚鰓」、「讓我挑時，很確定並沒有鰓」、「這是剁成兩半拿給我挑的當下」，讓老闆受不了公布4段影片反擊，強調對方自訴沒有魚鰓，但監視器畫面看是有魚鰓的，當下是一斤250元便宜算一斤220元，市場主管也說當時是回應公秤是2斤10兩9，並願意拿出一樣重的魚頭現場實際操作澄清。

老闆反嗆吳男，「國小賣過魚不代表就是對於很了解，僅僅依照個人的看法和揣測和主觀意識，在沒有經過求證事實真相前，直接在臉書社團PO文網路公審，造成華僑市場和攤商名譽受損，引發網路霸凌現象，這種行為實在不可取。」最後也歡迎提告詐欺，讓按鍵進入司法程序。

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▼對話曝光！客堅持挑的時候沒有鰓。

▲▼ 買3斤石斑魚頭「怪怪的」一秤變2.1斤！老闆被嗆硬凹　曝影片反擊。（圖／翻攝屏東吃喝玩樂臉書）

▲▼ 買3斤石斑魚頭「怪怪的」一秤變2.1斤！老闆被嗆硬凹　曝影片反擊。（圖／翻攝屏東吃喝玩樂臉書）

▼雙方PO文隔空互嗆。

▲▼ 買3斤石斑魚頭「怪怪的」一秤變2.1斤！老闆被嗆硬凹　曝影片反擊。（圖／翻攝屏東吃喝玩樂臉書）

▲▼ 買3斤石斑魚頭「怪怪的」一秤變2.1斤！老闆被嗆硬凹　曝影片反擊。（圖／翻攝屏東吃喝玩樂臉書）

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