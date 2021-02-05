東港「華僑市場」春節不打烊　配合防疫全面戴口罩禁試吃

▲屏東縣東港華僑市場，春節不打烊，戴口罩禁試吃 。（圖／東港區漁會提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港漁產品直銷中心「華僑市場」，隨著春節即將到來，採辦年貨的人車潮逐漸出現，買氣暢旺，市場營業時間提早到早上10點至晚上7、8點，配合防疫全面戴口罩禁試吃，春節則不打烊。

▲華僑市場人氣旺。

其中蝦類、螃蟹、生魚片是採買大宗，黃魚是首選，黑鯛（黑格）、黑加網（黑口）、石斑，土魠、虱目魚等，也是多數民眾選購做為拜拜、年菜之用，而三寶乾貨油魚子、花枝丸、烏魚子、白蝦、明蝦、櫻花蝦、旗魚鬆等伴手禮。

配合春節不打烊，有7、80艘拖網、蝦拖網漁船，每天各分下午、凌晨2時左右出海捕撈，在清晨和下午返港販售當日魚獲，相當忙碌。

東港區漁會總幹事林漢丑說，華僑市場過年不打烊，每日現撈的魚、蝦、貝、蟹漁獲，貨源充裕、新鮮不打折，種類眾多，由於是產地，價格相對便宜；東港魚市場停車場、漁業電台也不休息，服務遊客，魚市場各生產拍賣市場則休市。」

東港魚市場各生產拍賣市場於春節休市，「拖網批發交易市場」休市3天大年初四開市；「鮪旗魚拍賣市場」、「遠洋魚貨拍賣市場」休市4天均大年初五開市。「櫻花蝦赤尾青蝦拍賣市場」休市14天大年初十一開市，「東港漁史館」春節內部內部整修不開放，漁會辦公大樓2月17日恢復上班。

東港漁港停車資訊：（1）東港魚市場內空地亦提供「臨時停車」，車輛限當天離場不過夜，以「次」計費，遊覽車(大車)每次150，小客車每次40元，停放時間至晚上9時為止。東港區漁會魚市場入口管理站：08-8327932。（2）東港立體停車場由屏東縣政府委外給城市車旅公司營運管理，平時每日最高150元，假日180元，是採「每小時」20元計，春節比照假日收費，東港立體停車場委外廠商管理站電話08-8321218。

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