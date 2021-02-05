　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

東港「華僑市場」春節不打烊　配合防疫全面戴口罩禁試吃

▲屏東縣東港華僑市場，春節不打烊，戴口罩禁試吃 。（圖／東港區漁會提供）

▲屏東縣東港華僑市場，春節不打烊，戴口罩禁試吃 。（圖／東港區漁會提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港漁產品直銷中心「華僑市場」，隨著春節即將到來，採辦年貨的人車潮逐漸出現，買氣暢旺，市場營業時間提早到早上10點至晚上7、8點，配合防疫全面戴口罩禁試吃，春節則不打烊。

▲屏東縣東港華僑市場，春節不打烊，戴口罩禁試吃 。（圖／東港區漁會提供）

▲華僑市場人氣旺。

其中蝦類、螃蟹、生魚片是採買大宗，黃魚是首選，黑鯛（黑格）、黑加網（黑口）、石斑，土魠、虱目魚等，也是多數民眾選購做為拜拜、年菜之用，而三寶乾貨油魚子、花枝丸、烏魚子、白蝦、明蝦、櫻花蝦、旗魚鬆等伴手禮。

配合春節不打烊，有7、80艘拖網、蝦拖網漁船，每天各分下午、凌晨2時左右出海捕撈，在清晨和下午返港販售當日魚獲，相當忙碌。

東港區漁會總幹事林漢丑說，華僑市場過年不打烊，每日現撈的魚、蝦、貝、蟹漁獲，貨源充裕、新鮮不打折，種類眾多，由於是產地，價格相對便宜；東港魚市場停車場、漁業電台也不休息，服務遊客，魚市場各生產拍賣市場則休市。」
東港魚市場各生產拍賣市場於春節休市，「拖網批發交易市場」休市3天大年初四開市；「鮪旗魚拍賣市場」、「遠洋魚貨拍賣市場」休市4天均大年初五開市。「櫻花蝦赤尾青蝦拍賣市場」休市14天大年初十一開市，「東港漁史館」春節內部內部整修不開放，漁會辦公大樓2月17日恢復上班。

東港漁港停車資訊：（1）東港魚市場內空地亦提供「臨時停車」，車輛限當天離場不過夜，以「次」計費，遊覽車(大車)每次150，小客車每次40元，停放時間至晚上9時為止。東港區漁會魚市場入口管理站：08-8327932。（2）東港立體停車場由屏東縣政府委外給城市車旅公司營運管理，平時每日最高150元，假日180元，是採「每小時」20元計，春節比照假日收費，東港立體停車場委外廠商管理站電話08-8321218。

▲Her今天推出「盛香珍小熊維尼優酪果園布丁桶」原價230元，特價179元

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
大咖男星一聽「雞排妹名字」秒拒同台　網跪：先知
女星親睹曾國城「撞胸現場」　還原上半身接觸2秒感受
網點名他也性騷雞排妹　許效舜回應「還原現場」
快訊／《白色巨塔》韓女星癌逝　享年44歲
簡直碰瓷！T妹嗆雞排妹1句話毀名節：當大家都癡漢？
00882瘋搶7%股利　不敗教主曝「封關前操作」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

開基玉皇宮捐贈台南市消防局小型水箱車1輛　黃偉哲親感謝狀

屏東高屏溪河濱寵物公園修繕擴建　22日起暫停開放

竹市衛生局抽查57件年節食品　菠菜、黃秋葵農藥殘留超標

台南「小葡萄一號」龍鋒企業　展現台日5G合作成果

東港「華僑市場」春節不打烊　配合防疫全面戴口罩禁試吃

前鎮戶政所攜手移民署　為新住民服務創造雙贏

台南養生館暗藏春色　警破獲色情按摩6人送辦

春節7天連假代檢廠不營業　愛車檢驗要提早

圍爐吃到龍蝦、草蝦、牛肉　衛福部老之家少教所小朋友們樂翻天

快訊／阿里山公路中埔隆興段樓房火警　波及千坪溫室瞬間「全面燃燒」

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

大和解！吳宗憲、連千毅真的合體了　親揭「私下恩怨真相」

欣興電子再火警！黑煙不斷竄出　警消獲報到場全力搶救中

中山高北上251.5K小客車翻覆　女駕駛頭部破裂釀1死3傷

拆家小隊沒電！哈士奇「捲成7肉球」排隊乖睡　網融化：像天使

謝金晶挺翁立友：百分之百相信他！　向蕙玲曝拍MV「他手放我肩膀都會抖」

疫苗有譜！COVAX首波供台出貨　最快2月獲分配...到貨1周可開打

開基玉皇宮捐贈台南市消防局小型水箱車1輛　黃偉哲親感謝狀

屏東高屏溪河濱寵物公園修繕擴建　22日起暫停開放

竹市衛生局抽查57件年節食品　菠菜、黃秋葵農藥殘留超標

台南「小葡萄一號」龍鋒企業　展現台日5G合作成果

東港「華僑市場」春節不打烊　配合防疫全面戴口罩禁試吃

前鎮戶政所攜手移民署　為新住民服務創造雙贏

台南養生館暗藏春色　警破獲色情按摩6人送辦

春節7天連假代檢廠不營業　愛車檢驗要提早

圍爐吃到龍蝦、草蝦、牛肉　衛福部老之家少教所小朋友們樂翻天

快訊／阿里山公路中埔隆興段樓房火警　波及千坪溫室瞬間「全面燃燒」

田中將大6日投入春訓　為不影響防疫特地公開行程

江啟臣新年影片談萊豬、關中天　批評蔡政府施政讓人民生活辛苦

嗜賭父入獄還寄信討錢　2子女幫扛債！前妻194字心聲助攻獲勝

台灣辦公室一日生變　美國挺不敵蓋亞那變心　外交粉專：進三步退一步

花2500找辣妹解放！高雄男「完事後」門秒被打開　結局慘曝

汪小菲出關！ 牽2孩上街被拍…女兒「優越比例」網驚：遺傳大S氣場

住宅掀起搶建潮　去年全台開工量13.4萬創12年新高　

蘆洲中山市場熄燈　攤商鳥獸散！不捨告別「養活3代人」攤位

亮・珠寶／無限符號秘密傳情　Tiffany銀手環不到2萬入手

神龍加持刮中200萬！　中獎人現身分享選號密技：喜歡選雙數

地方熱門新聞

阿里山公路中埔隆興段火警

網美採草莓照！　業者驚訝回應了

台南市台江大道實勘橋梁銜接路面無落差

路過秘境拍奇石！神犬狗頭趴河喝水

醫師男友陪睡居檢女　院方重罰要解職

台南養生館暗藏春色6人送辦

圍爐吃到龍蝦、牛肉　衛福部老之家少教所小朋友樂翻天

西螺福興宮2萬顆燈籠高掛美翻　拍照熱門景點

供應全聯、好市多　麵包廠站穩烘焙界

即／陳其邁凌晨震怒　下令追查護鳳山女孩

基隆市立田徑場拆除重建　林右昌盼如期完工

湯悅出事小木屋　殺人窗加裝橫桿

台南「小葡萄一號」龍鋒企業展現5G成果

苗議長送消夜　提振員警士氣

更多熱門

相關新聞

國旅春節連假走春　犇向山林提升免疫力

國旅春節連假走春　犇向山林提升免疫力

春節假期即將到來，屏東林管處所轄的墾丁、雙流國家森林遊樂區、林後四林平地森林園區、甲仙小棧與美濃雙溪小棧已準備了一系列親近大自然的春節活動，讓遊客越玩越健康。

春節連假代檢廠不營業　愛車檢驗要提早

春節連假代檢廠不營業　愛車檢驗要提早

幸運得主中「人生最大獎」　東森購物幫圓夢

幸運得主中「人生最大獎」　東森購物幫圓夢

基隆市政府39項春節便民措施

基隆市政府39項春節便民措施

春節施放爆竹煙火守規定　花蓮嚴格取締

春節施放爆竹煙火守規定　花蓮嚴格取締

關鍵字：

屏東東港華僑市場春節服務

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹控曾國城壓胸！同場藝人曝關鍵現場

曾國城《全民星攻略》「撞胸畫面」曝光！

曾國城回應全文：認識你，就會給一個擁抱

「壓胸主持人」是曾國城！他首度發聲了

狼人女孩為結婚剃毛　驚人對比曝光

雞排妹「曾國城道歉我收到了」再嗆：翁立友向前輩多多學習

孕女送驚喜…男友喝到異物怒罵店員

眾星發聲挺翁立友　網揭2大關鍵原因

外送員送餐豔遇　小姐姐挑逗：肉償服務費

鮪魚質疑雞排妹「不喜歡可以拒絕」

過年送「鳳梨牛軋糖」！男友媽怒丟垃圾桶

靠性感按摩竄紅　網紅患躁鬱症「預錄遺言」亡

男大生陪看病翻車　目睹母爆頭慘死

身心障礙男盪鞦韆等爸爸　民眾要求起身爆衝突

告「佔鞦韆遲緩男」男是6寶爸　法律高材生當清潔員

更多

最夯影音

更多
雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！
偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

大和解！吳宗憲、連千毅真的合體了　親揭「私下恩怨真相」

大和解！吳宗憲、連千毅真的合體了　親揭「私下恩怨真相」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面