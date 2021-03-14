　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

自助餐5菜170被罵貴！高雄男氣「2片肉就100」　老闆娘：要吃好又嫌

記者趙蔡州／綜合報導

一名消費者日前到高雄三民區一間自助餐吃飯，夾了5菜及1碗飯被收了170元，其中2片雞腿肉就要價100元，讓他覺得無法接受，拍照投訴。對此遭指控店家的老闆娘解釋，男子夾的是跑山雞的雞腿肉，光是成本就要6、7百元，一片肉50元不算貴，感嘆客人想吃好料又嫌貴。

投訴人到當事自助餐吃飯，夾了2片雞腿肉要價100元，其他包含肉捲25元，綠花椰菜、四季豆及芹菜每道10元，最後配上一碗肉燥飯20元，總共要價175元，老闆娘優惠5元只收170元，但他覺得雞腿肉量少又貴，無法接受決定拍照投訴。

▲▼「自助餐五菜170元」民眾嫌貴 老闆娘：我還優惠他5元。（圖／東森新聞）

▲老闆娘強調，客人點的是跑山雞的雞腿肉，光是成本就要6、7百元。（圖／東森新聞）

針對消費者投訴，自助餐老闆娘表情相當無奈，表示客人點的是跑山雞的雞腿肉，光是成本就要6、7百元，一片肉50元應該不算貴，也強調自家的食材都很新鮮，絕對值這個價格，「跑山雞唉，要養8個月或9個月，問有養雞的人就知道，這不是肉雞唉，傻孩子，年輕人不懂吃東西，還想要吃好的」。

▲▼「自助餐五菜170元」民眾嫌貴 老闆娘：我還優惠他5元。（圖／東森新聞）

▲老闆娘表示，總共要價175元，她優惠減5元，只收170元。（圖／東森新聞）

不過詢問其他自助餐業者，似乎也覺得170元有些貴，部分民眾看了照片後，也認為有點貴又量不多。其他民眾說：「我不會去買啦，就貴啊……因為量也不多啊，然後肉才兩片而已。」

實際到其他自助餐夾相同的菜色，把雞腿肉改換成（肉雞）大雞腿，總共要價只要90元。由於各家的自助餐用料、計算方式均不同，民眾若擔憂吃到貴的，購買前還是先詢問價格。

ET快訊
月薪多少才值得住台北？　過來人曝「北漂低標」：不然都很慘
統一3比2送味全返中職首敗　王維中初登板敗投
黃明志一入境大馬護照亮「通緝」紅燈　被帶走關2小時過程超展開
她肚子悶…醫一看「百顆粉圓在游泳」嚇壞　狂撈2小時：6袋還裝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

土地公慶生保平安做好事　新北助農民行銷鳳梨、高麗菜

自助餐5菜170被罵貴！高雄男氣「2片肉就100」　老闆娘：要吃好又嫌

嘉義縣太保埤鄉老人食堂揭牌 　每周五提供長輩午餐

星光下婚禮首辦瑞里紫色山城 　14對新人享受花下幸福

老翁凌晨迷途街頭站路中央　基隆警M-Police人臉辨識助返家

土地公生日也是龍頭節　桃園青埔「靠青」社群PO文說典故

桃園「傳神」特展　媽祖出巡、官將首等經典作品給您大飽眼福

嘉義市管樂節攝影比賽　金牌獎吳坤富《管樂光與影》

鄭文燦化身劍道武士　歡迎玩大溪武德殿劍道體驗

嘉市港坪運動公園體育館　地板符合國際賽事等即媲美左訓

「我歧視黑人」《聲林2》韋喆遭辱　網傻眼「挑釁男穿Kevin Durant球衣」

腳踏車嬤見「有車開來」繼續騎　下秒擦撞...目擊者：不是有回頭

捷運站驚見武裝部隊持槍狂奔！　陸軍21天505公里模擬戰術行軍

遊樂園餐車阿伯叫賣活力滿點！　上班敬業載歌載舞：緊來呷滷味

陳芳語升降台唱《逆光》唱完跪倒　KKBOX風雲榜將唱新歌《Kow Tow》

美國視訊開庭她不安狂左顧右看　檢察官識破家暴男在旁緊盯施壓

老翁載妻「一路逆向」騎上中投公路　警鳴笛狂按喇叭...飆10KM攔阻！

曳引車橫向駛出！小客車嚇壞左切　撞爆5車+檳榔攤...網罵爆：開太快

砸50萬元改裝愛車！2年還改不好　車牌被A走...無辜車主收罰單怒告

眾人騙他施展魔法假裝「消失不見」 萌娃急到哭：我找不到你們！

土地公慶生保平安做好事　新北助農民行銷鳳梨、高麗菜

自助餐5菜170被罵貴！高雄男氣「2片肉就100」　老闆娘：要吃好又嫌

嘉義縣太保埤鄉老人食堂揭牌 　每周五提供長輩午餐

星光下婚禮首辦瑞里紫色山城 　14對新人享受花下幸福

老翁凌晨迷途街頭站路中央　基隆警M-Police人臉辨識助返家

土地公生日也是龍頭節　桃園青埔「靠青」社群PO文說典故

桃園「傳神」特展　媽祖出巡、官將首等經典作品給您大飽眼福

嘉義市管樂節攝影比賽　金牌獎吳坤富《管樂光與影》

鄭文燦化身劍道武士　歡迎玩大溪武德殿劍道體驗

嘉市港坪運動公園體育館　地板符合國際賽事等即媲美左訓

女駕駛遭夾殺「擠成肉餅」！聯結車0減速衝撞　目擊者嚇：直接扁掉

索沙開賽找節奏用連3K收尾　首戰奪MVP不滿意

與逆境對決的勇者　靈鷲山表揚60位品德優秀「普仁小太陽」

味全首戰惜敗統一　葉總：比想像好蠻多

王家梁放閃「許維恩緊貼胸膛」　曝光3大相處細節…她害羞獻吻了！

開奧迪衝撞警局下場出爐！男子連夜送醫「不須強制就醫」今返家

味全龍歷史性首戰　收下6顆紀念球

HBL明星賽紅白隊「双」贏平手收場　陳將双16分獲MVP

姚雨翔代打逆轉安MVP獻給家人：謝謝爸媽把我養得這麼壯

多投一局太勉強　王維中自評初登板不及格

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

地方熱門新聞

乾旱成災！屏東芒果遭「薊馬」狂襲

基隆人快搶！住宅家電汰舊換新　不限申請台數

自助餐5菜170被罵貴　老闆說話了

5分鐘恐嚇北捷殺人、炸中市府　台中男遭羈押

祖先被滅村　日月潭「200年遺跡」乾旱現身

不管A柱B柱擋住　記得要先停住

南警掃蕩3黑幫逮22人　扣10長短槍子彈95顆

林右昌與潘孟安進行南北美食PK

獨／公婆反咬自導自演前空姐夫妻出面了

迷途童手上關鍵密碼　警拚湊協助尋親

北海岸偏鄉國小新舞台　萬金石說故事熱鬧登場

台南市藥師公會搬家了！

新任分局長甘炎民率隊掃蕩臨檢八大行業

萬金杜鵑豔麗綻放　景觀巴士「金包里號」帶你賞花

更多熱門

相關新聞

盤點12道難吃便當菜！漫畫家引起網友激戰

盤點12道難吃便當菜！漫畫家引起網友激戰

漫畫家葉明軒昨（9）日更新《給外國人的台灣觀光飲食指南》系列，列出12強「難吃便當配菜」，獲得不少台灣人共鳴，貼文在1天內受到近1萬次分享，但也有網友覺得其中幾道菜其實不差。

新北男衝自助餐店乞討！領完便當喊告

新北男衝自助餐店乞討！領完便當喊告

「吃Buffet必拿？」內行爆1甜點吸熱議

「吃Buffet必拿？」內行爆1甜點吸熱議

自助餐廚房起火　闆娘驚：忘了在煎蛋

自助餐廚房起火　闆娘驚：忘了在煎蛋

環保署：自助餐、便當店紙餐具要回收

環保署：自助餐、便當店紙餐具要回收

關鍵字：

自助餐雞腿肉

讀者迴響

熱門新聞

上課聽到怪聲音　她一決定立大功

熱依娜寫新歌《愛你》酸爆陳芳語！藏頭詩嗆：傻B閉嘴滾

揹122萬學貸！25歲OL放假兼差賣淫

業界瘋傳「福原愛超慘下場」！

以為在表演！劇團演員黃民安驟逝

國一妹淪提款機！不堪校園霸凌投江溺亡

《少林足球》18歲星女郎「20年後淒涼近況曝光」！

高雄女上吊身亡！男友見屍崩潰報警

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

50歲錢薇娟病痛纏身　「上廁所像蜘蛛人」蹲都蹲不下去

正妹直播身後冒男子　爆小三內幕

42歲再現劇團黃民安死因出爐！

即／新北刑大天花板竟搜出槍毒

遭熱依娜diss反嗆　陳芳語：我看不太懂簡體字

竹科工程師離職：要完成偉大夢想

更多

最夯影音

更多
「我歧視黑人」《聲林2》韋喆遭辱　網傻眼「挑釁男穿Kevin Durant球衣」

「我歧視黑人」《聲林2》韋喆遭辱　網傻眼「挑釁男穿Kevin Durant球衣」
腳踏車嬤見「有車開來」繼續騎　下秒擦撞...目擊者：不是有回頭

腳踏車嬤見「有車開來」繼續騎　下秒擦撞...目擊者：不是有回頭

捷運站驚見武裝部隊持槍狂奔！　陸軍21天505公里模擬戰術行軍

捷運站驚見武裝部隊持槍狂奔！　陸軍21天505公里模擬戰術行軍

遊樂園餐車阿伯叫賣活力滿點！　上班敬業載歌載舞：緊來呷滷味

遊樂園餐車阿伯叫賣活力滿點！　上班敬業載歌載舞：緊來呷滷味

陳芳語升降台唱《逆光》唱完跪倒　KKBOX風雲榜將唱新歌《Kow Tow》

陳芳語升降台唱《逆光》唱完跪倒　KKBOX風雲榜將唱新歌《Kow Tow》

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面