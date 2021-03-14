自助餐5菜170被罵貴！高雄男氣「2片肉就100」　老闆娘：要吃好又嫌

記者趙蔡州／綜合報導

一名消費者日前到高雄三民區一間自助餐吃飯，夾了5菜及1碗飯被收了170元，其中2片雞腿肉就要價100元，讓他覺得無法接受，拍照投訴。對此遭指控店家的老闆娘解釋，男子夾的是跑山雞的雞腿肉，光是成本就要6、7百元，一片肉50元不算貴，感嘆客人想吃好料又嫌貴。

投訴人到當事自助餐吃飯，夾了2片雞腿肉要價100元，其他包含肉捲25元，綠花椰菜、四季豆及芹菜每道10元，最後配上一碗肉燥飯20元，總共要價175元，老闆娘優惠5元只收170元，但他覺得雞腿肉量少又貴，無法接受決定拍照投訴。

▲老闆娘強調，客人點的是跑山雞的雞腿肉，光是成本就要6、7百元。（圖／東森新聞）

針對消費者投訴，自助餐老闆娘表情相當無奈，表示客人點的是跑山雞的雞腿肉，光是成本就要6、7百元，一片肉50元應該不算貴，也強調自家的食材都很新鮮，絕對值這個價格，「跑山雞唉，要養8個月或9個月，問有養雞的人就知道，這不是肉雞唉，傻孩子，年輕人不懂吃東西，還想要吃好的」。

▲老闆娘表示，總共要價175元，她優惠減5元，只收170元。（圖／東森新聞）

不過詢問其他自助餐業者，似乎也覺得170元有些貴，部分民眾看了照片後，也認為有點貴又量不多。其他民眾說：「我不會去買啦，就貴啊……因為量也不多啊，然後肉才兩片而已。」

實際到其他自助餐夾相同的菜色，把雞腿肉改換成（肉雞）大雞腿，總共要價只要90元。由於各家的自助餐用料、計算方式均不同，民眾若擔憂吃到貴的，購買前還是先詢問價格。