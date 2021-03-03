「吃Buffet必拿？」8成全海鮮派　內行爆1甜點吸熱議：能吃10個

▲原PO問「去吃buffet一定會拿哪些食物？」（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

不少人偶爾會到飯店buffet吃大餐，澎湃的各國料理讓人食指大動。就有網友在PTT的WomenTalk板上發文，說他最近剛去吃buffet，排隊的時候看到有人狂掃蝦子、蛤蜊、螃蟹，說自己必拿的反而是握壽司、生魚片、牛肉，也提到他不太拿的食物，不禁好奇發起閒聊「去吃buffet一定會拿哪些食物？」

「最近剛吃了一次buffet。」這位網友文中表示，他排隊的時候，看到有人掃了很多蝦子、蛤蜊、螃蟹，「我自己一定會拿的是握壽司、生魚片、牛肉這三個！」並說他不太拿蝦子，因為要剝很麻煩；還有熟食類也不太拿，像義大利麵跟燉飯，因為感覺很快就會飽，「不知道你們去吃這種Buffet必拿的食物有哪些咧？」

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看到貼文後，很多人都是海鮮派，因為平常很少吃，也感覺比較會回本，「螃蟹，可以拜託服務生拆解它」、「有海鮮一定優先」、「生魚片一定拿」、「海鮮殺手」、「蝦子噢噢噢噢」、「炙燒鮭魚握壽司讚讚讚」、「海鮮一定要吃呀」、「鮑魚、龍蝦、海膽」、「龍蝦或蟹。」

還有網友留言表示，「吃過白蘭地焦糖柳丁，超讚」、「就吃平常想吃卻沒機會吃的啊！不用想著回本」、「全部都吃一輪，每個都只吃一點」、「絕對不拿澱粉類」、「甜點，平時完全不吃xD！」其中，許多人點名一項甜點必嚐，意外引發討論，「烤葡萄柚」、「白蘭地焦糖葡萄柚、光吃那個就滿足了」、「烤葡萄柚++我能吃10個。」

本站去年底則是報導《他怨吃Buffet每次都虧錢 內行人曝高CP值神招！7品項吃對賺到》，有一名女網友列出7種品項的食用順序，首先要從海鮮類開始吃，接著依序是生魚片、蔬菜類、肉類、炸物、水果飲料，最後才是甜點，但千萬不能一開始就狂吃炸物，否則大概15分鐘就飽了。