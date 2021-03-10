盤點12道難吃便當菜！豆棗、咖哩都上榜　漫畫家引起網友激戰

▲便當配菜款式多樣，卻不一定合胃口。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

漫畫家葉明軒昨（9）日更新《給外國人的台灣觀光飲食指南》系列，列出12強「難吃便當配菜」，獲得不少台灣人共鳴，貼文在1天內受到近1萬次分享，但也有網友覺得其中幾道菜其實不差。

葉明軒昨日在粉絲專頁發文表示，如果有外國人已經把台灣各地著名美食都吃過，想去嘗試看看「庶民在吃的便當」，就需要先了解幾道台灣常見的便當配菜。

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葉明軒列出12種「難吃便當配菜」，包括：螢光咖哩、三色豆、滷海帶蘿蔔、辣筍／桂竹筍、紅燒茄子、毛豆炒豆乾、豆枝／豆棗、紅蘿蔔炒蛋、電話線（海茸）、洋蔥炒蛋、辣菜脯和油菜。

《給外國人的台灣觀光飲食指南》系列： 第一百七十八發～～～「難吃便當配菜」 外國人的你如果在台灣待的時間夠久，各地著名美食已經都吃過了，有幾餐想嘗試看看庶民在吃的便當的話，這裡介紹的一些台灣常見便當配菜您需要先了解一下…… 如果您覺得難... 由葉明軒發佈於 2021年3月8日 星期一

▲12道難吃便當菜。（圖／翻攝自臉書／葉明軒）



葉明軒提到，如果您覺得難吃，絕對不是文化差異的問題，它就是很難吃！不用擔心說實話會傷害到台灣人感情，但配菜難吃的店家會強調他們的主菜很好吃，試圖讓大家忽略，「配菜做得超好吃的店家還是有，但真的是遇到賺到」。

貼文發出不到1天，就有超過9000人按讚、近1萬次分享，不少人認同葉明軒的榜單，紛紛留言「最最最不喜歡『螢光咖哩』！因為一點都不像咖哩！」、「這些便當菜根本台灣之恥」、「無法接受辣菜脯是三格裡面之一，感覺很浪費錢」，也有人說「可是我⋯我真心覺得全部都好吃⋯」、「是我胃口太好嗎？覺得這些都好吃欸」、「除了三色豆以外還好吧」。