車資不夠差一百！「騙錢哥」又出沒火車上討錢　列車長急廣播：別給

▲灰衣騙錢哥稱車資不夠差100元，沿途向旅客討錢，但過去曾被目擊討完錢後竟在旁邊樂呵呵數錢。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者賴文萱／台北報導

過去有民眾爆料，一名灰衣男子時常出沒在台北、板橋、桃園車站等地，不斷強調自己「車資不夠，差100元」，沿途向旅客乞討，事後卻被目擊樂呵呵數錢畫面，引起眾怒。不料，近日這名灰衣騙錢哥又出沒了！這次被直擊沒戴口罩在列車車廂中來回騷擾旅客，以同樣手段重出江湖，該車次列車長也罕見廣播呼籲旅客不要給他錢。

有民眾投訴媒體，在搭車時遇到一名男子瘋狂在車廂中向旅客乞討要錢，他聲稱自己「車資不夠，差100元」，不斷來回騷擾旅客，期間甚至沒戴口罩，行徑相當誇張。

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據了解，這件事發生在3/12的116次列車，該班列車長表示，這名旅客是板橋站上車，上車後在第5、6、7、8、9車向其他乘客要錢，他曾上前去制止，並且廣播3、4次「遇到乞討要錢，請大家不要給他錢，感謝配合」，提醒乘客不要受騙；隨後116次在台北站、松山站皆有路警上車，該討錢男子則在松山站被路警帶下車。

▲灰衣男強調自己只差100元就可以搭車。（圖／翻攝自爆怨公社）

事實上，有眼尖民眾指出，這名灰衣騙錢哥早就是慣犯，「有沒有100塊？我車資不夠。我只差100塊，因為我車錢不夠，可以嗎？」他每次都用相同的手法沿途向路人乞討車錢。更可惡的是，騙完錢之後還被目擊掏出好幾張百鈔樂呵呵地數錢，一直反覆翻著把玩。

▲有網友曾拍到灰衣男討錢後，坐在旁邊椅子上快樂數鈔票。（圖／翻攝自爆怨公社）

當時，拍下影片的網友就PO文提醒大家，「這個騙錢哥到處流竄，一直在裝可憐，說坐車沒錢、差100塊，一路到處行騙，我有側錄到他騙完錢在那邊數鈔票，然後繼續尋找下一個目標，你們有沒有人被騙了？」

看到貼文後，其他人紛紛喊扯，「哇！邊數錢邊微笑」、「就四百塊而已，是要數多久啦」、「聽他講得那麼順，就知道不單純」、「唉……何必消費別人的愛心！以後真正需要幫助的人開口還有人敢幫嗎。」還有人認出來這位灰衣哥是慣犯，「我遇過。他都在台北車站、台鐵、高鐵出入口兩邊跑。同樣的方式都找女生居多」、「他已經借好幾年了……他是想湊去美國的機票？」

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