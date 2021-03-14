歐美封殺大陸孔子學院　僑委會推3策略、6支柱拓展海外華語文據點

▲僑委會主委童振源。（資料照／記者黃克翔攝）



記者陶本和／台北報導

由於中國大陸孔子學院，引起歐美各國的疑慮，許多地區已經開始退場，僑委會近日提交立法院外交委員會的報告中指出，為掌握推廣台灣華語文教學關鍵契機，積極展開歐美地區僑教資源盤點與部署，運用長年經營歐美地區近500僑校、9000名教師與600位主流中小學任教台裔教師，擴大台灣華語文教學市場。

根據僑委會的報告，將採取「三大策略」與「六項支柱」，來推動歐美華語文學習深耕計畫。其中，「三大策略」包括：輔助既有僑校轉型為社區華語文教學中心，加強連結在歐美主流中小學的台裔教師，鼓勵僑校教師進入主流中小學任教，以及加強與台灣華語教學機構和智能教育產業合作。

在「六項支柱」方面，僑委會指出，會透過實體與數位方式培育歐美地區華語師資、透過全球華文網及僑委會自編教學教材，提供數位及實體學習資源，也會邀請歐美主流人士參加文教中心舉辦的文化活動，也邀請學華語的歐美青年來台參加青年營隊、語文班；接著，也會邀請學華語的歐美朋友來台參加英語服務營，並透過國際交流與競賽，推動華語教學與學習。

同時，為了增加華語文教育機構與產業的連結，僑委會指出，將加強推廣具台灣特色的華語文教學，協助國內華語文教育機構與智能產業輸出海外。

由於國內產業具有先進智能科技技術，各華語文教學機構也具備優質的華語文教學專業，因此僑委會也加強與各界合作，以新科技強化推動海外僑教工作，促進海外僑校、國內華語文教學中心與國內產業界相互鏈結，共同推廣具有台灣特色的華語文教學。