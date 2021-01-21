　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

僑委會「防疫關懷包」首開箱　限量台灣黑熊口罩寄送全球37據點

▲僑委會「防疫關懷包」開箱記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲僑委會「防疫關懷包」開箱記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

僑委會21日舉行「防疫關懷包」開箱記者會，副委員長徐佳青表示，有鑒於全球疫情蔓延，為表達對海外僑胞健康的關懷，製作3萬5000份「防疫關懷包」，今天會後便著手寄送到全球37個僑務據點，分送給海外資深僑領、當地主流人士。

徐佳青表示，疫情雖然嚴重，但台灣國境之內，政府在去年就及早因應，做非常多防疫物資的準備，也有非常多嚴格措施，在全民合作共同努力下，使台灣去年GDP達2.54，今年可望來到3.84。

徐佳青說，我們也很關心海外旅居國人，僑委會也做了很多事，今天則開箱剛製作完成的防疫包，由於數量有限、每一份也都精心準備，因此只針對海外資深僑領，以及當地主流人士，希望讓「Taiwan can help」可以跟當地主流人士接觸，做國民外交。

▲僑委會「防疫關懷包」開箱記者會，副委員長徐佳青。（圖／記者林敬旻攝）

▲僑委會「防疫關懷包」開箱記者會。（圖／記者林敬旻攝）

徐佳青說，防疫包的設計方面，大家可以看到大大的「Taiwan can help」，台灣黑熊也是非常可愛的吉祥物，希望可以帶給大家幸福、平安、健康，用這樣的意象來設計；另一方面，也有象徵台灣醫療健康能量的聽診器，所畫成的台灣圖像。

在內容物方面，徐佳青表示，有限量版台灣黑熊的口罩，希望海外僑領戴著這個口罩的同時，可以展現台灣不僅有能力自立自強，也有能力幫助人類健康維持良好狀態，期待國際組織也可以幫助台灣。

此外，徐佳青也拿出防疫包中，台灣造型的手工米皂，她希望僑胞們看到這個設計，可以讓他們感受到，懷念的地方是可以觸摸的，同時能提醒注意防疫、戴好口罩並勤洗手。

另外，徐佳青再拿出一個慕斯罐，可以把皂絲放入瓶內，加滿水搖晃後，就可以成為一個慕斯罐，很方便攜帶，能隨時保持良好的公共衛生健康。

▲僑委會「防疫關懷包」開箱記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲僑委會「防疫關懷包」開箱記者會。（圖／記者林敬旻攝）

ET快訊
快訊／基隆4月女嬰疑溢奶！嘴留「白液體」送醫亡
部桃風險第一階段還沒過　陳時中曝「關鍵時間點」：絕不可鬆懈
才拜託支援防疫旅館！澎湖卻祭「禁台令」　鄭文燦幕僚怒：落井下
摩斯員工、輔導老師採檢結果出爐　部桃員工319人居家隔離
縣市連發「避桃禁令」　陳時中感慨：台灣就那麼大，大家是一體的
唐吉訶德擠爆　陳時中擔憂說重話了
染疫護理師「丈夫足跡」有誤？　陳時中解答「消失的3小時」
桃園醫院群聚接觸者396人　只剩下15人等結果
快訊／好消息！　部桃今無新增確診案例
LIVE／案864消失3小時成謎　陳時中最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鄭文燦：部桃周邊7個里消毒完畢　桃園360處加強消毒頻率

蕭美琴參加拜登就職　林濁水：國民黨掉進地獄般挫折

北市連兩天親檢唐吉訶德　業者改發「快速通關券」進場限250人

國安高層：拜登上任大陸定有動作　蔡英文冷靜應對台美要安全駕駛

避桃禁令風暴　侯友宜：國防部下令官兵不要去桃園才是問題癥結

國安高層：拜登政府有3挑戰　亞洲戰略重要性提升不至於「重置」

蔡英文表態挺黃捷！鳳山清「捷」隊怒：堅定行使小蝦米公民權

交通部來電求援　侯友宜急調100間防疫旅館供中央統一使用

拜登4大國安核心人物曝　國安高層列交流事蹟：熟悉亞洲且挺台

數位身分證訂專法再推動　徐國勇：現在沒有時間表

休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

唐吉訶德百人「苦等5小時」進場　1樓卡半小時！民眾走逃生門離開

VaVa diss毒舌老師「你在教我做事嗎」　現場氣氛超尷尬...張韶涵急跳出來緩和

范植偉私約女粉「上課過夜還討3千」　被揭嚴重潔癖：喝水加1滴洗潔精

雞卷沒雞肉！客怒嗆「不老實」　老闆無奈退錢曝真相：是台語

劉以豪、秦嵐撒糖親下去了！　霸道總裁明道現身...網一看：拳頭硬了

鄭文燦：部桃周邊7個里消毒完畢　桃園360處加強消毒頻率

蕭美琴參加拜登就職　林濁水：國民黨掉進地獄般挫折

北市連兩天親檢唐吉訶德　業者改發「快速通關券」進場限250人

國安高層：拜登上任大陸定有動作　蔡英文冷靜應對台美要安全駕駛

避桃禁令風暴　侯友宜：國防部下令官兵不要去桃園才是問題癥結

國安高層：拜登政府有3挑戰　亞洲戰略重要性提升不至於「重置」

蔡英文表態挺黃捷！鳳山清「捷」隊怒：堅定行使小蝦米公民權

交通部來電求援　侯友宜急調100間防疫旅館供中央統一使用

拜登4大國安核心人物曝　國安高層列交流事蹟：熟悉亞洲且挺台

數位身分證訂專法再推動　徐國勇：現在沒有時間表

《上流戰爭》42歲李智雅辣翻！「鏤空露背裝」秀魔鬼身材超逼人

快訊／基隆4月女嬰疑溢奶！嘴留「白液體」送醫亡　20歲年輕媽嚇傻

蔡其昌全面盤整中職規章制度　波西條款、FA開季解決

學測明登場！父陪看考場　腦麻生每日讀書5小時盼上「社工系」

全台警戒！2周每日確診百例就封城　一張圖秒懂「疫情應變4階段」

22歲小詩人搶全場目光！就職典禮朗誦震撼人心　超猛背景曝

麻油雞軟嫩有勁！台北40年老店　雞肉、米血必沾獨門辣醬

賣太差！蘋果傳大砍200萬支iPhone 12 mini　改生產iPhone 12 Pro

威逼未成年少女拍淫片！20歲男被重判15年徒刑...學籍慘遭開除

台中議員批中央居家檢疫有如帶進病菌　中市府：積極擴充旅宿數量

億萬富豪在私人農場建「受孕樂園」　2條件才能參加...讓20女同時懷孕

政治熱門新聞

數位身分證喊卡　待訂定專法、取得社會共識後辦理

罷捷案蔡英文出手了　鄭照新：黃捷是民進黨員？

遭網友翻出「祭品文」討雞排　陳柏惟開嗆：奧客

姪子蘇震清涉貪　蘇嘉全首露面

蕭美琴出席拜登就職典禮畫面曝光！

羅致政：蕭美琴忍住在野黨揶揄拿不到拜登邀請函

林口公車轉運站動土　預計5月完工啟用

蕭美琴出席拜登就職　馬文君酸「門都沒有」遭打臉

蕭美琴「上週」早收到拜登邀請　42年首度「受邀」出席就職典禮

新北神秘「無名氏」11年捐2.1億原因曝！真實身份僅4人知道

快訊／接獲邀請函！蕭美琴將出席美國總統就職典禮

蔡英文指示守住黃捷　醫斥：您失格了

疫情擴大...蔡英文指示「守住黃捷」

論血緣輩份要叫姑姑？　陳柏惟諷陳玉珍蹭聲量

更多熱門

相關新聞

影／女力催生台北華董分會！　柯文哲：希望讓台灣企業更好

影／女力催生台北華董分會！　柯文哲：希望讓台灣企業更好

「跨業交流、利他公益、創新傳承。」一群不同專業領域的女力以12字箴言在短短兩個月內催生世界華人工商婦女企管協會對第75個分會，成立大會今（15）日隆重登場，台北市長柯文哲到場祝福也寄予厚望。

僑務工作不受疫情影響　童振源創新作法一次看

僑務工作不受疫情影響　童振源創新作法一次看

僑委會不畏疫情　童振源運用新科技創新僑務工作

僑委會不畏疫情　童振源運用新科技創新僑務工作

賴清德喊話僑胞　做台灣的後盾、讓中華民國在國際發光發熱

賴清德喊話僑胞　做台灣的後盾、讓中華民國在國際發光發熱

僑委會助紓困　加碼海外信保融資

僑委會助紓困　加碼海外信保融資

關鍵字：

僑委會徐佳青

讀者迴響

熱門新聞

大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　半夜發聲了

甜叫老公起床　她被潑滾水痛到昏厥

中國外交部算帳：將制裁蓬佩奧28人

廣德海鮮曝監視器：3小時無客真相

富王鴨肉「租出去了」　同條街店家下訂

姐夫？汪叼「粗黑條狀物」怒瞪爸

媽踩斷新生兒頸骨！美動物園長頸鹿寶寶搶救不治

鄭爽慘了！　陸廣電破例直接封殺

7人插管救確診者！醫見恐怖過程噴淚

台灣進入「相對不寒冷」時期　時間點曝光

郭書瑤流產痛哭！

收英文私訊！「1句話穿幫」抓包台灣人

護理師一家足跡是蛋黃區！桃園人驚呆

Howhow、鄧福如「漢堡包」終於公開　性別曝光了

「那天差點被一個YouTuber強姦」　合照曝光

更多

最夯影音

更多
休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人
半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面