僑委會「防疫關懷包」首開箱　限量台灣黑熊口罩寄送全球37據點

▲僑委會「防疫關懷包」開箱記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

僑委會21日舉行「防疫關懷包」開箱記者會，副委員長徐佳青表示，有鑒於全球疫情蔓延，為表達對海外僑胞健康的關懷，製作3萬5000份「防疫關懷包」，今天會後便著手寄送到全球37個僑務據點，分送給海外資深僑領、當地主流人士。

徐佳青表示，疫情雖然嚴重，但台灣國境之內，政府在去年就及早因應，做非常多防疫物資的準備，也有非常多嚴格措施，在全民合作共同努力下，使台灣去年GDP達2.54，今年可望來到3.84。

徐佳青說，我們也很關心海外旅居國人，僑委會也做了很多事，今天則開箱剛製作完成的防疫包，由於數量有限、每一份也都精心準備，因此只針對海外資深僑領，以及當地主流人士，希望讓「Taiwan can help」可以跟當地主流人士接觸，做國民外交。

▲僑委會「防疫關懷包」開箱記者會。（圖／記者林敬旻攝）



徐佳青說，防疫包的設計方面，大家可以看到大大的「Taiwan can help」，台灣黑熊也是非常可愛的吉祥物，希望可以帶給大家幸福、平安、健康，用這樣的意象來設計；另一方面，也有象徵台灣醫療健康能量的聽診器，所畫成的台灣圖像。

在內容物方面，徐佳青表示，有限量版台灣黑熊的口罩，希望海外僑領戴著這個口罩的同時，可以展現台灣不僅有能力自立自強，也有能力幫助人類健康維持良好狀態，期待國際組織也可以幫助台灣。

此外，徐佳青也拿出防疫包中，台灣造型的手工米皂，她希望僑胞們看到這個設計，可以讓他們感受到，懷念的地方是可以觸摸的，同時能提醒注意防疫、戴好口罩並勤洗手。

另外，徐佳青再拿出一個慕斯罐，可以把皂絲放入瓶內，加滿水搖晃後，就可以成為一個慕斯罐，很方便攜帶，能隨時保持良好的公共衛生健康。

▲僑委會「防疫關懷包」開箱記者會。（圖／記者林敬旻攝）