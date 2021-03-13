「要求愛國不是高要求」　林鄭月娥：香港享有的自由從未消失

▲香港特首林鄭月娥認為要求參選人愛國不是高要求。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國人大十三屆四次會議11日通過關於完善香港選制的決定草案，賦權人大常委會討論修改《基本法》附件一、二，再由港府配合修訂。對於香港選制的改革，外界評價正反不一，對此，香港特首林鄭月娥昨（12）日接受專訪時表示，香港的報紙每天都有對她的批評，「足以證明香港人一直享有的自由從未消失。」

▲大陸全國人大通過改革香港選舉制度決定。（圖／翻攝自新華社）

對於外界質疑新規會壓制地區直選議員的參選，林鄭月娥認為，在「愛國者治港」的前提下，只要愛國者都可以參選，「要求競選人愛國實在不是什麼高要求。」談及特區政府不靠自己完善選制而需北京出手解決，林鄭月娥則強調，「事關政治結構，香港無法憑一己之力解決。」

▲大陸全國人大十三屆四次會議通過關於完善香港選舉制度的決定草案。（圖／記者陳政錄攝）

針對大陸全國人大通過完善香港選制的決定，林鄭月娥11日通過新聞稿發出聲明，中央主動從國家層面完善香港的選舉制度，是充份考慮了香港特區的實際情況，目的是讓香港重回「一國兩制」的初心和正軌，從制度上全面貫徹落實「愛國者治港」原則，讓「一國兩制」行穩致遠，並有利於促進香港的長期繁榮穩定。

林鄭月娥提到，一個經擴大、有廣泛代表性，並能體現社會整體利益的選舉委員會是完善選舉制度的核心要素，經調整的選舉委員會除了原先的提名和選舉行政長官職能外，將被賦予選舉產生立法會部分議員和提名立法會候選人的新職能，「特區政府會就選舉委員會五個界別的組成向全國人大常委會提供意見，確保選舉委員會符合廣泛代表性和體現社會整體利益的要求。」

林鄭月娥強調，只有讓堅定的愛國者出任行政長官、選舉委員會委員及立法會議員，「一國兩制」才能得以全面準確貫徹落實；國家安全、主權和發展利益才能得到維護；香港才能長治久安，保持長期繁榮穩定。