台南市藥師公會搬家了！　市長黃偉哲、健保署長李伯璋共同剪綵啟用新會館

▲社團法人台南市藥師公會，在台南市長黃偉哲與健保署長李伯璋的共同剪綵下，啟用位在西門路的新會館。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

社團法人台南市藥師公會因會員數激增，原會館已不敷使用，14日在台南市長黃偉哲與健保署長李伯璋的共同剪綵下，啟用位在西門路的新會館。

台南市長黃偉哲表示，台南市的藥師原本就是相當照護市民健康的專業人員，尤其是從去年新冠肺炎爆發至今協助政府防疫，更可讓市民看到藥師親民、愛民的最佳服務表現，恭喜藥師有了更寬大的新會館可以來發揮更大的功能，也有更舒適的辦公與集會空間。

健保署長李伯璋也表示，台南市的藥師不僅協助政府把健保調劑的業務做好，也經常配合健保署的各項活動或宣導來讓民眾了解健保便民、利民的業務，是政府公共衛生政策相當得力的助手。

台南市藥師公會理事長吳振名說，台南市藥師公會是在1945年由35位藥師籌劃成立，現有會員數已超過1700人，超過100坪的新會館未來除了供藥師持續教育與開會使用，也不排除在疫情結束之後，考慮辦理一些市民的健康講座或是衛教展覽活動，來讓市民朋友更加認識藥師為民眾所做的各項藥事照護服務。

國立成功大學藥學系高雅慧教授也說，台南市藥師公會是一個創意不斷、活力十足的公會，尤其是配合成大藥學系辦理藥學系學生的社區藥局實習教育更是不遺餘力，讓藥學人才能夠學理與實務相結合，也清楚台南市在地民眾的用藥習慣，讓未來的藥師能用更專業、更好的服務來照顧市民健康。

台南市藥師公會的新會館位在台南市北區西門路四段15號6樓(京城銀行樓上)，電話：(06)2833160，民眾若是有相關的藥事照護服務也可撥打這支電話，台南市藥師公會不只服務藥師，也會竭誠來服務市民朋友。

髮油始祖神級效果

