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台南海嘯逛市集熱鬧展開　20家原住民族品牌齊聚南紡

▲「海嘯逛市集，藝起體驗台灣新鮮事」系列活動，13日下午1時在南紡廣場隆重登場，市集內各家原住民族品牌大顯身手，帶來各式各樣的文化商品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「海嘯逛市集，藝起體驗台灣新鮮事」系列活動，13日下午1時在南紡廣場隆重登場，市集內各家原住民族品牌大顯身手，帶來各式各樣的文化商品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南紡購物中心與台南市原住民族創意中心共同舉辦「海嘯逛市集，藝起體驗台灣新鮮事」系列活動，13日下午1時在南紡廣場隆重登場，市集內各家原住民族品牌大顯身手，帶來各式各樣的文化商品，包含傳統美食、創意點心、手工藝品、經典器皿、布料刺繡等，台灣各族品牌於台南海嘯逛市集盡收眼底。

▲「海嘯逛市集，藝起體驗台灣新鮮事」系列活動，13日下午1時在南紡廣場隆重登場，市集內各家原住民族品牌大顯身手，帶來各式各樣的文化商品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

海嘯逛市集開辦，台南市政府原住民族事務委員會主委Salau Kaljimuran白惠蘭特別感謝南紡購物中心，分享如此優質的場地及精彩的活動內容，也提供原住民商家展現文化軟實力的最佳舞台，歡迎民眾利用假日認識台灣多元文化之美；更感謝原住民族委員會提供資源，「布建通路據點計畫」讓文化能不斷走入台灣社會中。同時呼籲民眾落實防疫工作，務必戴好口罩、勤洗手消毒，共同守護防疫成果。Ingay Tali 穎艾達利議員在現場擔任起品牌大使，熱情的向民眾們講述各族品牌故事，全力支持原住民族自有品牌。

▲「海嘯逛市集，藝起體驗台灣新鮮事」系列活動，13日下午1時在南紡廣場隆重登場，市集內各家原住民族品牌大顯身手，帶來各式各樣的文化商品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

共同主辦八拍子股份有限公司行銷總監石展丞提到，台南市是台灣首個進行國際文化與台灣原住民族文化交流的都市，八拍子身為中心營運輔導、行銷與品牌識別的計畫負責單位，與嘉南藥理大學所負責的育成計畫自去年八月來合作無間，透過原民會的「布建通路據點計畫」不斷串連起台南市政府、嘉南藥理大學、南紡購物中心、台南在地其他實體通路與各家原住民族品牌等產、官、學界的整體資源，和各式人才的努力下，一定能將原住民族品牌打造為各式各樣台灣的精品，進而讓台灣民眾能因為商品更了解台灣文化，也能與國際進行更棒的文化交流。

▲「海嘯逛市集，藝起體驗台灣新鮮事」系列活動，13日下午1時在南紡廣場隆重登場，市集內各家原住民族品牌大顯身手，帶來各式各樣的文化商品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市原住民族創意中心是由原住民族委員會和台南市政府共同催生，讓眾多具有潛力的原住民族品牌，從商品製作、商品設計、品牌經營、包裝設計、營運管理、成本管控等一系列的技術輔導，逐步建構具台灣經典文化的台南在地品牌。

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