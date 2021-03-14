台南詭異自撞畫面曝！轎車失控飄移「鐵包樹」　駕駛頭顱變形慘死

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市下營區中正北路13日深夜近11時發生一起死亡車禍，一輛自小客車過彎後突然失控自撞路樹，46歲的謝姓男子卡在扭曲變形的駕駛座裡，經救出後已經沒有心跳，且頭骨破裂、明顯死亡。如今行車紀錄器畫面曝光，謝男突然詭異偏離車道，隨後猛力自撞「鐵包樹」，當場殞命。

▲行車紀錄器畫面拍下，謝男在過彎後隨即失控偏離車道。（圖／記者林悅翻攝）

行車紀錄器畫面拍下，當時深夜10時40分許，謝男駕駛銀色自小客車沿著中正北路南行，在漆黑的道路上一路前進，沿途只見路樹、路燈呼嘯而過，並未有其他人車，隨後在經過一處彎道時，謝男過彎後旋即失控，車身突然偏離車道，朝著路旁圍籬猛力撞去，伴隨著巨大的撞擊聲響，車體瞬間爛毀變形、卡進路樹與圍籬縫隙中。

事後警消獲報趕抵現場，駕駛謝男一度受困在扭曲變形的車體中，警消當即動用器材破壞車門搶救，但謝男脫困後，頭部已經受到重創、嚴重變形，早已明顯死亡。目前謝男自撞原因仍然不明，警方正進一步調查釐清中。

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▼謝男自撞後卡入路樹與欄杆縫隙間，車體爛毀變形「鐵包樹」。（圖／記者林悅翻攝）