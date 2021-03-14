花蓮鳳梨阿嬤失蹤5天！機車停公墓旁　全村找人放鞭炮嚇魔神仔

記者陳俊宏／綜合報導

花蓮縣瑞穗富興社區一名88歲鳳梨吳阿嬤平常會外出採野菜，但從10日出門後就沒有音訊，至今已失蹤5天。家人報警求助，經過調閱監視器，發現她最後身影是騎車經過鳳梨工廠附近，紅色機車則出現在距離住家4公里的大富地區公墓旁。親友們持續搜尋，並放鞭炮希望嚇走「魔神仔」。

▲▼阿嬤身高大約150公分，失蹤時穿的是藍色外套。（圖／東森新聞）



富興社區大約250公頃，7成種植土鳳梨，也是國內最大社區。本名「吳阿陰」的鳳梨阿嬤務農大約50年，自家的土鳳梨也提供給許多國內知名的鳳梨酥業者，她身高大約150公分，失蹤時穿的是藍色外套。

鳳梨阿嬤兒子楊清茂是富興社區發展協會總幹事，也是瑞穗農會監事，他13日語帶哽咽，在鏡頭前呼籲大家幫忙找人，「有點說不出話，如果有看到，請趕快給我們協助一下，誠摯地拜託。」不少村民集結尋人，期盼能有好消息。

村民不僅帶著鳳梨，想讓阿嬤聞到熟悉的味道，可以想起回家的路；還有依照習俗準備鞭炮，沿著溪谷施放，要嚇走山谷中的「魔神仔」。救難人員說，依西側的地方包括嘉農溪縱谷河床做全面搜尋。

▼阿嬤最後身影是騎車經過鳳梨工廠附近。（圖／東森新聞）



▼楊清茂看著媽媽的機車，希望趕快找到人。（圖／東森新聞）



▲▼村民總動員找人，並依照習俗放鞭炮，要嚇走山谷中的「魔神仔」。（圖／東森新聞）

