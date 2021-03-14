　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台21條國道霧區公布！　萬一遇上濃霧「3關鍵守則」保命

開車忽遇玻璃起霧白茫茫別害怕　善用汽車空調除霧功能（圖／達志示意圖）

▲台灣每年11月至次年3月，容易起霧，行駛國道時應特別小心駕駛。（圖／達志示意圖）

記者賴文萱／台北報導

台灣因地形因素影響，在冬、春兩季容易起霧，且霧氣會隨著氣流四處飄移。高公局公布每年11月至次年3月最常出現濃霧的21條國道路段，高公局提醒，發生能見度在500公尺以下的大霧或濃霧時，對行車視線影響甚大，若用路人未保持行車安全距離與注意車前狀態時，很容易發生交通事故。

高公局公布高速公路霧區路段，包含國道1號內湖、林口、楊梅、三義、彰化、員林、西螺、新營及仁德；國道3號七堵、樹林、龍潭、關西、香山、南投、竹山、梅山、關廟及田寮；國道5號坪林；國道6號霧峰系統至國姓等路段。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國道,車潮,塞車,交通,汽車,高速公路（圖／記者季相儒攝）

▲在霧區行駛時，若遇能見度不佳，應立即開車頭大燈，並保持較長的跟車距離。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

行駛霧區路段行車守則：
（一）能見度不佳時，應即開亮車頭大燈、霧燈及危險警告燈，以提醒後方來車；如能見度太差時，建議從最近之交流道駛離高速公路，避免將車輛停於路肩。
（二）霧中行車時，應保持較長的跟車距離，小心駕駛並避免變換車道，切勿緊急煞車或將車輛停於車道上，以維護行車安全。

除了於霧區路段要小心駕駛外，高公局也提醒用路人，若行車時有相關行車問題，請透過隨車乘客撥打高公局1968免付費專線詢問。若遇緊急狀況，儘量滑行至路肩，啟亮危險警告燈，並於車輛後方50-100公尺處樹立車輛故障標誌。

倘若汽車無法滑離車道時，則啟亮危險警告燈並於車輛後方100公尺擺放車輛故障標誌，警示後方來車，並立即撥打1968或110求援，而待援期間人員請退至護欄外或其他安全處所。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
27歲淫亂嫩女警被肉搜！照片曝光網喊超正　苦主：我快崩潰
快訊／屏東民宅凌晨惡火！　母女受困火場雙亡
太陽變熱釀地球生態浩劫　NASA：二氧化碳消失！氧氣歸零

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全台21條國道霧區公布！　萬一遇上濃霧「3關鍵守則」保命

連5天晴暖32℃↑　下波「鋒面+強冷空氣」報到時間曝

返台遙遙無期華語師生陷困境！　權益小組籲教育部立即規劃入境

目擊者以為他在表演！劇團演員黃民安「草草戲劇節」驟逝享年42歲

「神秘之書」讀一半會消失！耗時8年超狂小說　微縮大師打造封面

「恐怖殺手病」曝！奪台萬命　6成發現已末期...花最多錢死最多人

直擊／張誌家首次直播拍賣！登場60秒粉絲送暖　狂賣102條貔貅手鍊

32歲癌末男「痛苦呻吟」昏迷！女友爆哭打119　救護人員破門怒了

輸日香蕉農藥超標下架！陳吉仲急回應　業者未遵守規定將裁處

買好市多料理干貝驚見「迷你海星」　網笑讚：加料不加價

「我歧視黑人」《聲林2》韋喆遭辱　網傻眼「挑釁男穿Kevin Durant球衣」

捷運站驚見武裝部隊持槍狂奔！　陸軍21天505公里模擬戰術行軍

腳踏車嬤見「有車開來」繼續騎　下秒擦撞...目擊者：不是有回頭

遊樂園餐車阿伯叫賣活力滿點！　上班敬業載歌載舞：緊來呷滷味

陳芳語升降台唱《逆光》唱完跪倒　KKBOX風雲榜將唱新歌《Kow Tow》

老翁載妻「一路逆向」騎上中投公路　警鳴笛狂按喇叭...飆10KM攔阻！

美國視訊開庭她不安狂左顧右看　檢察官識破家暴男在旁緊盯施壓

眾人騙他施展魔法假裝「消失不見」 萌娃急到哭：我找不到你們！

辣妻客廳脫剩內衣給老公驚喜　公公進門撞見！嚇到逃離現場

外籍男賣場「拒戴口罩」還打人　女遭海K倒地...男子友人竟比YA

全台21條國道霧區公布！　萬一遇上濃霧「3關鍵守則」保命

連5天晴暖32℃↑　下波「鋒面+強冷空氣」報到時間曝

返台遙遙無期華語師生陷困境！　權益小組籲教育部立即規劃入境

目擊者以為他在表演！劇團演員黃民安「草草戲劇節」驟逝享年42歲

「神秘之書」讀一半會消失！耗時8年超狂小說　微縮大師打造封面

「恐怖殺手病」曝！奪台萬命　6成發現已末期...花最多錢死最多人

直擊／張誌家首次直播拍賣！登場60秒粉絲送暖　狂賣102條貔貅手鍊

32歲癌末男「痛苦呻吟」昏迷！女友爆哭打119　救護人員破門怒了

輸日香蕉農藥超標下架！陳吉仲急回應　業者未遵守規定將裁處

買好市多料理干貝驚見「迷你海星」　網笑讚：加料不加價

桃園女童被爸性侵36次：習慣了　從小三到國中！還帶去摩鐵

《未來媽媽》結局彩蛋！惡婆婆6年做14次試管崩潰…懂立芳家妃的痛

快訊／屏東潮州民宅凌晨惡火！　母女受困火場雙亡

酒鬼們跟上！台中3大金牌酒莊之旅　吃酒香腸、看滿滿葡萄園太療癒

奈及利亞3月內4起校園綁票！　學生曝3688萬贖金：不給就殺光所有人

黃金獵犬「無視美食」憂望窗外　媽咪送冒煙飯無感...網：剛失戀

主動脈瘤如同體內未爆彈　「5症狀中1」數分鐘恐沒命

60K男標天母凶宅「寫錯1字」損失千萬　他下跪哭求法官：是筆誤！

夫婦的世界眉角多　買房「聯名登記」保權益

小花墜飾打開竟藏瓢蟲！　本季必收花系列首飾出列

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」網友笑翻

生活熱門新聞

癌末男痛苦呻吟！女友打119竟成鬧劇

吃好市多「壽司、烤雞與濃湯」　3人腹瀉送急診

「恐怖殺手病」曝！奪台萬命

以為在表演！劇團演員黃民安驟逝

福原愛已輸！網指1關鍵：江大獲全勝

連5天晴暖32℃↑　下波「鋒面+強冷空氣」報到時間曝

婚禮女主持搶人夫！　美妝師：謝謝我花6年時間

外送員國考通過！網一看狂勸：會後悔

張誌家首次直播拍賣　狂賣102條貔貅手鍊

搜男友LINE都無出軌...正宮「一開蝦皮」綠炸

國中4天3夜畢旅噴6850元！爸看傻：換我吃土去

台灣亞特蘭提斯！翡翠水庫藏沉睡35年碧山國小

美星巴克求助　台博士拿下吸管訂單

福原愛遭酸公主！住日6年網友：理解她想逃

更多熱門

相關新聞

國道服務區力挺台灣鳳梨　滿額就送

國道服務區力挺台灣鳳梨　滿額就送

高速公路各服務區設有台灣農產品市集，讓南來北往的旅客能夠很方便的購買優質的農特產品，以實際行動照顧及協助農民、推動產銷履歷認證等友善作為，此次「力挺鳳梨」行動，更在多個服務區聯合行銷。

國5北上雪隧前狂塞「回堵5公里」

國5北上雪隧前狂塞「回堵5公里」

收假日國道「10大地雷路段」出爐

收假日國道「10大地雷路段」出爐

國道銀河27km閃爆新竹　雪隧塞到23點

國道銀河27km閃爆新竹　雪隧塞到23點

國1、國3、國5北上多路段壅塞

國1、國3、國5北上多路段壅塞

關鍵字：

霧區起霧國道起霧高公局

讀者迴響

熱門新聞

熱依娜寫新歌《愛你》酸爆陳芳語！藏頭詩嗆：傻B閉嘴滾

揹122萬學貸！25歲OL放假兼差賣淫

高雄女上吊身亡！男友見屍崩潰報警

國一妹淪提款機！不堪校園霸凌投江溺亡

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

遭熱依娜diss反嗆　陳芳語：我看不太懂簡體字

50歲錢薇娟病痛纏身　「上廁所像蜘蛛人」蹲都蹲不下去

癌末男痛苦呻吟！女友打119竟成鬧劇

福原愛「奧運球拍」送給婆婆！

最後傳訊：你不要後悔　高雄女上吊亡

楊丞琳說張柏芝「拖後腿」　網讚爆：情商高

吃好市多「壽司、烤雞與濃湯」　3人腹瀉送急診

學霸男求愛遭拒！竟散布女大生裸照

「恐怖殺手病」曝！奪台萬命

刑警每天只上班6小時　彈鋼琴還能領加班費！同事怒炸

更多

最夯影音

更多
「我歧視黑人」《聲林2》韋喆遭辱　網傻眼「挑釁男穿Kevin Durant球衣」

「我歧視黑人」《聲林2》韋喆遭辱　網傻眼「挑釁男穿Kevin Durant球衣」
捷運站驚見武裝部隊持槍狂奔！　陸軍21天505公里模擬戰術行軍

捷運站驚見武裝部隊持槍狂奔！　陸軍21天505公里模擬戰術行軍

腳踏車嬤見「有車開來」繼續騎　下秒擦撞...目擊者：不是有回頭

腳踏車嬤見「有車開來」繼續騎　下秒擦撞...目擊者：不是有回頭

遊樂園餐車阿伯叫賣活力滿點！　上班敬業載歌載舞：緊來呷滷味

遊樂園餐車阿伯叫賣活力滿點！　上班敬業載歌載舞：緊來呷滷味

陳芳語升降台唱《逆光》唱完跪倒　KKBOX風雲榜將唱新歌《Kow Tow》

陳芳語升降台唱《逆光》唱完跪倒　KKBOX風雲榜將唱新歌《Kow Tow》

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面