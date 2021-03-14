全台21條國道霧區公布！　萬一遇上濃霧「3關鍵守則」保命

▲台灣每年11月至次年3月，容易起霧，行駛國道時應特別小心駕駛。（圖／達志示意圖）

記者賴文萱／台北報導

台灣因地形因素影響，在冬、春兩季容易起霧，且霧氣會隨著氣流四處飄移。高公局公布每年11月至次年3月最常出現濃霧的21條國道路段，高公局提醒，發生能見度在500公尺以下的大霧或濃霧時，對行車視線影響甚大，若用路人未保持行車安全距離與注意車前狀態時，很容易發生交通事故。

高公局公布高速公路霧區路段，包含國道1號內湖、林口、楊梅、三義、彰化、員林、西螺、新營及仁德；國道3號七堵、樹林、龍潭、關西、香山、南投、竹山、梅山、關廟及田寮；國道5號坪林；國道6號霧峰系統至國姓等路段。

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▲在霧區行駛時，若遇能見度不佳，應立即開車頭大燈，並保持較長的跟車距離。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

行駛霧區路段行車守則：

（一）能見度不佳時，應即開亮車頭大燈、霧燈及危險警告燈，以提醒後方來車；如能見度太差時，建議從最近之交流道駛離高速公路，避免將車輛停於路肩。

（二）霧中行車時，應保持較長的跟車距離，小心駕駛並避免變換車道，切勿緊急煞車或將車輛停於車道上，以維護行車安全。



除了於霧區路段要小心駕駛外，高公局也提醒用路人，若行車時有相關行車問題，請透過隨車乘客撥打高公局1968免付費專線詢問。若遇緊急狀況，儘量滑行至路肩，啟亮危險警告燈，並於車輛後方50-100公尺處樹立車輛故障標誌。

倘若汽車無法滑離車道時，則啟亮危險警告燈並於車輛後方100公尺擺放車輛故障標誌，警示後方來車，並立即撥打1968或110求援，而待援期間人員請退至護欄外或其他安全處所。

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