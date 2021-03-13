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快訊／前國策顧問邱垂亮辭世　蔡英文聞訊深感不捨與哀悼

▲▼總統蔡英文接見「八大工商團體理事長」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文。（資料照／總統府提供）

記者陳家祥、蔡文鈴／台北報導

前國策顧問邱垂亮教授13日凌晨於澳洲辭世，總統府發言人張惇涵表示，總統蔡英文聞訊後深感不捨與哀悼，深摯感念邱教授畢生奉獻於台灣民主運動，以其崇隆的國際學術成就，屢屢為台灣在國際領域堅定發聲。蔡英文也感念邱教授長年來作育英才無數，不僅致力於客家文化的傳承，更對促進台澳友好關係貢獻良多。

張惇涵表示，總統盼望邱教授的家屬節哀珍重，並責請外交部及駐處給予家屬必要之協助。雖然邱教授已離我們遠去，但相信，邱教授摯愛台灣的精神將永遠與我們同在。

副總統賴清德聞訊後透過臉書表達不捨，也請家屬節哀保重。賴清德表示，邱教授一生懷有客家人硬頸本色，以滿腹文采投身倡議民主改革之路，不畏艱難在國際間替台灣發聲、為民主自由奮鬥，心心念念都在為他所熱愛的土地拚搏，未來會接續完成，繼續守護台灣得來不易的自由和民主。

邱垂亮教授曾於澳洲昆士蘭大學任教多年，一向積極致力促進台灣民主發展，多年來以其宏觀的自由理念及熱切的民主信仰為台灣的民主運動及國際處境發聲，旅澳期間擔任僑界多項重要社團負責人及僑務委員等，促進台澳實質關係，2003年獲澳洲聯邦政府頒發「澳洲建國百年特殊貢獻勳章」，同年受到前總統陳水扁於府內接見。

▼前總統陳水扁曾接見邱垂亮。（圖／翻攝總統府網站）

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