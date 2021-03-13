烏日警封城威力掃蕩3天　首日移送9名治平對象

▲烏日警方封城威力掃蕩3天，首日即移送9名治平對象。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局烏日分局12日起連續3天威力掃蕩，首日即破獲以張姓犯嫌為首的治平對象，張嫌等人去年10月至12月間與數名被害人無故起口角糾紛，即糾眾持棍棒毆打被害人成傷，成為地方治安隱憂，經長期偵蒐查緝張嫌等9人到案，並以組織犯罪條例及妨害秩序、妨害自由等罪嫌移請台中地檢署偵辦。

烏日警分局除加強巡邏增加見警率外，並以優勢警力規劃臨檢勤務，針對轄內治安熱點、不法份子可能聚集場所、黑道幫派易圍事處所及恐有治安危害顧慮之地點等，逐一盤查、過濾可疑對象。

另外，也強化臨近縣市聯絡道路（彰化縣交界之大度橋、中彰大橋）的人車攔檢，一面查緝轄內不法，另一方面防制不法份子進入轄內，有效遏止不法份子流竄， 防制治安事件發生，讓民眾安心，首日共查獲治平掃黑1件9人、詐欺3件3人、竊盜2件 2人及毒品、賭博、妨害名譽、妨害自由、妨害秩序各1件 1人，績效卓著。

烏日警分局長楊川表示，治安事件除造成人員傷亡外，亦可能波及無辜，危害社會秩序，造成社會大眾治安不佳的觀感，對於聚眾滋事案件，警方一定嚴格執法，保護民眾安全和維護社會治安。

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