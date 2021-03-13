賴打男夜襲畫面曝！六龜草地連日縱火險燒民宅　他落網扯淡這理由

▲六龜地區福龜園區旁的空地雜草接連兩天遭人放火。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

3月5、6日福龜園區旁的空地雜草接連兩天被民眾「放火」，由於現場火勢兇猛，附近的民宅差點受波及！警方指出，雖然沒有民眾受傷及財務損失，但因為鄰近福龜園區還有住家，在臉書社團「六龜大小事」中引發熱烈討論，六龜分局因此組成專案小組要求短時間內釐清狀況，以免造成民眾恐慌。

警方指出，由於雜草遭放火點燃的兩次犯案時間，分別是清晨6點還有隔天的晚上6點，從畫面「黑黑的」監視器影像很難分析出放火者的身份，只能透過傳統的查訪民眾，並分析有限的路口監視器影像，終於確認了放火者的身份及穿著，六龜分局偵查隊長12日率員到嫌犯住處，扣得當時所穿著的外套還有作案工具「打火機」1只。

犯嫌向警方供稱，會下手兩度燒雜草，是因為在晨運時看到福龜公園旁的雜草非常雜亂，基於善意要整理環境才放火燃燒雜草堆，不料造成消防隊疲於奔命灌救，事後嫌犯被依刑法放火罪移送橋頭地檢署偵辦，12日當晚無保飭回。

六龜分局特別呼籲：民眾燃燒雜草及垃圾引起火災時有所聞，既不環保也會製造空氣汙染，甚至成立公共危險罪，尤其現在缺水，應共體時艱珍惜水資源，勿給警消人員添亂及製造恐慌。另外，因燃燒造成空汙環保單位也可裁罰一千兩百元到十萬元，提醒民眾不要再以燒雜草、垃圾方式整地，以免罰錢又吃上官司。

▲六龜地區福龜園區旁的空地雜草接連兩天遭人放火。（圖／記者黃子倩翻攝）

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