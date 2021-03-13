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冷看女友被「開槍推下山」成腐屍！他事後見這幕嚇壞：妳回來了？

▲桃園八德警分局本月8日偵辦因債務問題槍擊案件，檢警下午在三峽棄屍現場驗屍。（圖／記者陳以昇攝）

▲桃園女遭人開槍棄屍竹林，男友全程目擊。（資料圖／記者陳以昇攝）

記者戴若涵／桃園報導

桃園一名賴姓女子與洪姓男友多次發生爭吵，2020年3月間她與男友、吳姓男子、吳男女友洪女一同到摩鐵慶生，吳男想到先前洪男曾多次抱怨賴女的不是，竟將賴女載到三峽一處竹林行刑式槍殺、棄屍。洪男事後吸笑氣時，意外將另名黃女當成女友，還詢問「XX(賴女)妳是不是回來了」吐露女友被殺一事，整起事件因此曝光。

回顧整起事發經過，28歲賴姓女子2020年3月1日與洪姓男友、吳男、吳男女友(洪男姊姊)一同到摩鐵幫洪男慶生。期間吳男想到先前一行人到小琉球玩時，賴女便不斷與洪男發生爭吵，甚至動手互毆，慶生當天洪男也曾多次到他的住處抱怨賴女的不是，當時洪男還差點遭人圍毆、押走，頓時萌生殺意，回家將他人寄放在他那的金牛座手槍、止滑手套帶出門。

同日晚間退房後，吳男便開車載著女友、賴女、洪男開回新北市三峽區老家的祖墳附近空地，行刑式近距離連開3槍射殺賴女，再用手抓住賴女褲頭處，使她頭腳懸空，棄屍於附近隱蔽的竹林邊坡後離開現場。

隔日洪男與另名黃姓女子在吳男住處吸食笑氣時，洪男突然將黃女當成另一個女生，不斷問她「妳是不是XX(死者賴女)，妳是不是回來了？」，接著更爆出「XX被吳男做掉了，不要跟別人講」，但黃女事後心慌，便將此事告訴另名友人。

▲▼三峽命案。（圖／記者陳以昇攝）

同年3月7日黃女與友人的對話意外被洪男發現。洪男當場嚇到，激動地向吳男稱，「幹她跟別人講了，她抓耙子」，吳男則是抄起一旁鐵棍便朝她一陣狂毆，還說「妳不用走出去了，等一下就把妳做掉」、「反正已經做掉一個了，不差妳一個」，但2人思及還有知情者，便利用黃女將對方約出來。

黃女最後趁吳男、洪男不注意，跑到便利商店儲藏室躲藏約1小時，確認安全無虞後叫車到派出所報警。而知情的友人則是遭擄回吳男住處，雙腿中槍，所幸他不斷強調自己對於賴女遭殺害一事不知情，這才於隔日獲釋。警方則是於同年月8日攻堅，整起事件因此曝光！

賴女的遺體被尋獲時，已飄散濃濃屍臭味，不僅上半身嚴重腐爛見骨，右腿膝蓋以下也已經不見，部分頭髮還掛在竹子上，情狀相當悽慘。

新北地方法院審理後，依照殺人、遺棄屍體等罪將吳男判處應執行無期徒刑，褫奪公權終身，賴女的洪姓男友則是無罪；另外，桃園地方法院依恐嚇、槍砲、強制、傷害等罪判吳男應執行有期徒刑5年4月，另10月有期徒刑，得易科罰金30萬元。洪男則是被依傷害、恐嚇、強制等罪判處應執行有期徒刑1年4月，另8月有期徒刑的易科罰金24萬元。全案仍可上訴。

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