小情侶「躲IKEA床底探險」　只露4隻腳！他直擊看傻...6分鐘後現身

▲IKEA布置了一間名為「星空下的探險家」的房間。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者曾筠淇／綜合報導

知名賣場IKEA販賣各式各樣的家具，為了吸引更多人購買，店員都會用心布置房間，營造更真實的感覺。一名網友日前去桃園某門市的IKEA時，忽然發現某間「房間」的布簾底下冒出4隻腳，因此忍不住驚呼「太猴急了！」照片曝光後，立刻引發熱議，有網友就回應，「掀開大喊麥當勞歡樂送」、「看不出來在幹嘛，看圖說故事」。

這名網友在臉書社團「爆怨公社」上發文驚呼，「一對高中生情侶來IKEA探險，年輕人猴急了！」從他貼出的照片可以見得，IKEA布置了一間名為「星空下的探險家」的房間，讓孩子彷彿睡在星空底下，並與恐龍嬉戲。

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不過，仔細一看卻會發現，恐龍造型的深藍布簾下，居然有四隻腳，讓不少人都相當好奇裡頭的這對情侶在做些什麼。

▲布簾底下有4隻腳。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「他們正在星空下探險」、「其實你也可以看內部的，因為都是IKEA的陳列商品」、「去掀開！快」、「應該是在看螢光手錶會發光吧」、「問需要幫忙打燈嗎」、「你沒喊+1嗎」、「在裡面討論功課啦」、「人家明明就是在幫小孩子看床好不好睡」、「掀開大喊Surprise」。

還有人表示，「光這樣看，看不出來有什麼，說不定只是坐在裡面而已」、「重點是他們在裡面有怎樣嗎？你的標題下這樣可能不太好」、「看圖說故事」、「人家根本沒怎樣吧」、「鞋子都沒脫，是能幹嘛啦」。

此外，還有另名網友在留言處貼出照片並表示，「最新進度：這兩個結束後跑來餐廳吃飯。」就有網友笑稱，「補充體力」、「也太快，才經過6分鐘」。