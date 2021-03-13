淡水人救命道路「淡北道路」卡關　侯友宜喊話中央「快補助」





▲新北市長侯友宜。（資料照／記者李毓康攝）



記者羅婉庭／新北報導

針對台北市北投里長反彈，加上中央未提供預算，淡北道路建設持續卡關，新北市長侯友宜13日表示，淡北道路是淡水人的救命道路，希望中央儘速給予補助。工程會主委吳澤成則透露，過去交通部是採拓寬台2線的方向研議，目前已責成交通部統籌於5月提出整體規畫案。

侯友宜上午出席「淡水第一漁港水環境營造完工啟用典禮」時受訪表示，淡水的交通任督二脈，分別是淡江大橋及淡北道路。淡北道路也經過20幾年專家學者及中央評估，認為淡北道路是解決淡水交通非常重要的建設。他強調，經過這麼多年來，在環評過程也得到各界支持，也順利核定了。

侯友宜指出，所以目前為止，新北市政府已報給中央，就是希望中央能夠儘速給予補助，可以順利完成淡北道路建設，雖然當中還有少部份人有不一樣的聲音，但市府也會尊重、包容，也讓很多專家們向大家做說明跟報告。他強調，新北市全力推動淡北道路，主要是因為這是一個淡水人的救命道路，也是讓淡水能夠帶動北海岸、帶動整個北台灣興起的一個非常重要的道路。

淡北道路已研議20多年，至今因30億預算卡關，遲遲無法動工。對此，工程會主委吳澤成透露，目前中央朝向拓寬台2線研議，且過去交通部沒有相關整體計畫，目前已責成交通部統籌，預計5月提出規畫。

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