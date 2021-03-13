　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

淡水人救命道路「淡北道路」卡關　侯友宜喊話中央「快補助」

▲▼侯友宜視察環球購物中心板橋車站「無萊美食示範專區」。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／新北報導

針對台北市北投里長反彈，加上中央未提供預算，淡北道路建設持續卡關，新北市長侯友宜13日表示，淡北道路是淡水人的救命道路，希望中央儘速給予補助。工程會主委吳澤成則透露，過去交通部是採拓寬台2線的方向研議，目前已責成交通部統籌於5月提出整體規畫案。

侯友宜上午出席「淡水第一漁港水環境營造完工啟用典禮」時受訪表示，淡水的交通任督二脈，分別是淡江大橋及淡北道路。淡北道路也經過20幾年專家學者及中央評估，認為淡北道路是解決淡水交通非常重要的建設。他強調，經過這麼多年來，在環評過程也得到各界支持，也順利核定了。

侯友宜指出，所以目前為止，新北市政府已報給中央，就是希望中央能夠儘速給予補助，可以順利完成淡北道路建設，雖然當中還有少部份人有不一樣的聲音，但市府也會尊重、包容，也讓很多專家們向大家做說明跟報告。他強調，新北市全力推動淡北道路，主要是因為這是一個淡水人的救命道路，也是讓淡水能夠帶動北海岸、帶動整個北台灣興起的一個非常重要的道路。

淡北道路已研議20多年，至今因30億預算卡關，遲遲無法動工。對此，工程會主委吳澤成透露，目前中央朝向拓寬台2線研議，且過去交通部沒有相關整體計畫，目前已責成交通部統籌，預計5月提出規畫。

其他人也看了這些新聞...

ET民調／政治領袖魅力、操守、視野評比　陳時中拿下三個「第一」
ET民調／10大政治領袖排行！侯友宜冠軍　鄭文燦第三、柯文哲第六

振興一下我們的美麗

ET快訊
桃園師和「多名國中女性交」！　還錄影片存硬碟
快訊／玉山下雪了！半小時「積雪0.7公分」　夢幻現況曝光
每晚床戰4女！19歲女兒曝富豪父荒淫生活　裸女瘋狂趴「很正常
網友最愛10大夯卡出爐！　最高回饋10%

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文突襲國防院結業典禮！　中校穿粉紅襯衫「事後崩潰好幾次」

王定宇掀跟拍風暴　徵信業者曝：民進黨內部「還有17個未爆彈」

淡水人救命道路「淡北道路」卡關　侯友宜喊話中央「快補助」

王定宇、顏若芳事件掀內鬥陰謀論　綠高層拆彈「冷處理燒不起來」

瑤滾總部定調「先刪Q、再瑤滾」　罷免吳思瑤連署書8／28後再送件

重啟核四？　侯友宜：先處理核廢料！到底要在新北放多久

「蘇巧慧要什麼有什麼」　藍發言人喊羨慕：怎沒有當院長的爸爸？

快訊／前國策顧問邱垂亮辭世　蔡英文聞訊深感不捨與哀悼

僅18.1%雙薪家庭可領「1年育嬰津貼」　萬美玲提案修法

槓藻礁團體挨轟民進黨老鼠屎　王浩宇暖喊：請大家不要攻擊王世堅

林俊傑曝光「4億豪宅」超大客廳！　王嘉爾嚇傻：去你家會迷路吧ＸＤ

謝忻「蹣跚地爬回來」大方提阿翔　曝愷樂近況：她是平靜的

張柏芝「忘詞+跳不好」害團隊成最低分　她非常自責...楊丞琳嚴厲「確實拖後腿！」

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

KID當攝影師超爽：沒接過這麼開心的工作　「前前男友的責任」祝福許維恩

男友顧打手遊她拿雷射筆「瞄蛋蛋」　下秒橘貓神準飛撲...網笑：好痛！

扯！新北女貪圖方便騎車上騎樓 6歲童想跑進商店...當場被撞飛

刺青爸沉迷手遊！被兒拔毛嚇歪 下秒罵：XX娘...遭「巴臉教訓XD」

快遲到！客運司機趕載學生亂蛇行　走右轉引道急左切衝路肩超危險

黃子佼放閃孟耿如：愛要讓全世界知道　侯佩岑媽很認同「你跟我理念一樣」

蔡英文突襲國防院結業典禮！　中校穿粉紅襯衫「事後崩潰好幾次」

王定宇掀跟拍風暴　徵信業者曝：民進黨內部「還有17個未爆彈」

淡水人救命道路「淡北道路」卡關　侯友宜喊話中央「快補助」

王定宇、顏若芳事件掀內鬥陰謀論　綠高層拆彈「冷處理燒不起來」

瑤滾總部定調「先刪Q、再瑤滾」　罷免吳思瑤連署書8／28後再送件

重啟核四？　侯友宜：先處理核廢料！到底要在新北放多久

「蘇巧慧要什麼有什麼」　藍發言人喊羨慕：怎沒有當院長的爸爸？

快訊／前國策顧問邱垂亮辭世　蔡英文聞訊深感不捨與哀悼

僅18.1%雙薪家庭可領「1年育嬰津貼」　萬美玲提案修法

槓藻礁團體挨轟民進黨老鼠屎　王浩宇暖喊：請大家不要攻擊王世堅

配料滿溢鋪飯上！高雄正宗港式茶餐廳　必點乾炒牛肉河粉超入味

中學五人制／台東體中決賽7戰全勝　睽違4年重返國女冠軍

范少勳開啟演員下半場！綻放青春不放過自己，「面對」才能長大

我向COVAX訂的AZ疫苗大遲到　莊人祥：運送方式還在喬

前空姐焚夫買汽油畫面曝！清晨殺機啟動　急奔300米外加油站

蔡英文突襲國防院結業典禮！　中校穿粉紅襯衫「事後崩潰好幾次」

媽抱30kg惡霸合照！　拍完母子「同步面癱」笑噴網：扛瓦斯當然累

四國元首會談聲明隻字未提　環時：中國在這次會議無處不在

演唱會門票免費拿！高雄最新海音館3／27開放　爽看高爾宣、孫盛希

恐怖師生戀自錄A片灌硬碟　他廁所偷拍...被追出竟把3少女當性奴

女消防員辦公室幫分隊長「滅火」　替代役偷拍羞恥片求愛「我也要」

政治熱門新聞

「喜歡射氣球來當警察」　張競痛批警政署

人前送妻鮮花浪漫慶生　王定宇當晚卻在美女家過夜

國民黨：王定宇是「假訊息大戶」

王定宇爆緋聞　基層反應冷「罵高嘉瑜還比較多」

北京改革香港選制！　民進黨說話了

少子化衝擊國安　未來役男可能只剩8萬人

民眾黨盼陳時中背書AZ疫苗安全性

QDR做白工？　張競勸：乾脆廢了

王定宇批韓國瑜鳳梨影片：我真的看到鬼

台灣防疫運氣好到不可思議　柯P：眾神保佑

王定宇掀跟拍風暴　徵信業者曝：民進黨內部「還有17個未爆彈」

「深入一點...立刻拔出」青年日報副刊遭疑太露骨　國防部長道歉了

昨批香港「一國兩制」已死　馬英九：跟九二共識是兩回事

更多熱門

相關新聞

闢建淡北道路　鍾鳴時：雙北共享共榮

闢建淡北道路　鍾鳴時：雙北共享共榮

新北市政府交通局長鍾鳴時表示，淡北道路是紓解北海岸觀光旅遊與通勤長期壅塞的最佳方案路廊，讓雙北共榮，絕非是將車流壅塞問題轉於北投、士林地區；鍾鳴時強調，針對相關交通環保議題已經過逾10年以上討論、調整、審查，新北、台北兩市交通局並共同成立專責小組，秉持尊重、積極溝通。

新北交通局：淡北道路受益雙北市民

新北交通局：淡北道路受益雙北市民

淡北道路拼112年完工…環團憂衝擊生態

淡北道路拼112年完工…環團憂衝擊生態

淡北道路環評過關！力拚2023年底完工通車

淡北道路環評過關！力拚2023年底完工通車

淡北道路等了24年！侯友宜喊112年完工

淡北道路等了24年！侯友宜喊112年完工

關鍵字：

淡北道路

讀者迴響

熱門新聞

手機有安裝「這10款App」快刪　恐盜你銀行帳號

捷運站前出現武裝部隊　陸軍：戰術行軍

楊丞琳說張柏芝「拖後腿」　網讚爆：情商高

婚禮女主持搶人夫！　美妝師：謝謝我花6年時間

福原愛「奧運球拍」送給婆婆！

外送員國考通過！網一看狂勸：會後悔

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

林月雲瞞侯佩岑私下見女婿！「說我愛你」6親密互動曝

快訊／罔腰道歉了！300字改口揭假孕真相

黑狗受傷「自己進獸醫院求救」

罔腰跨坐男友按摩　網狂盯腹部「凸肚大消風」

保全爸一天只吃一餐　遭2子女丟包8年

快訊／震驚英國！「莎拉失蹤」遺體找到了　

狂中21張發票被約談！男子討拍遭轟

《狗蛋》楊小黎破尺度「全脫了」

更多

最夯影音

更多
林俊傑曝光「4億豪宅」超大客廳！　王嘉爾嚇傻：去你家會迷路吧ＸＤ

林俊傑曝光「4億豪宅」超大客廳！　王嘉爾嚇傻：去你家會迷路吧ＸＤ
謝忻「蹣跚地爬回來」大方提阿翔　曝愷樂近況：她是平靜的

謝忻「蹣跚地爬回來」大方提阿翔　曝愷樂近況：她是平靜的

張柏芝「忘詞+跳不好」害團隊成最低分　她非常自責...楊丞琳嚴厲「確實拖後腿！」

張柏芝「忘詞+跳不好」害團隊成最低分　她非常自責...楊丞琳嚴厲「確實拖後腿！」

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

KID當攝影師超爽：沒接過這麼開心的工作　「前前男友的責任」祝福許維恩

KID當攝影師超爽：沒接過這麼開心的工作　「前前男友的責任」祝福許維恩

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面