北部人把握明天難得放晴　一到周末又變天「降雨範圍擴大」





▲東北季風明天減弱，北部回暖，有陽光露臉機會。（圖／北市大地工程處提供）

記者賴文萱／台北報導

東北季風明天減弱、水氣減少，氣象局指出，明天北部及宜花氣溫回升，高溫24至26度，雨區範圍縮小，西半部為晴到多雲。天氣風險則表示，明天將會有短暫空檔，不只西半部都相對穩定，東半部雲量也會減少，有陽光露臉的機會，建議大家好好把握。

氣象預報員陳伊秀表示，東北季風明天減弱，環境風場轉為東風或東南風，僅東半部有局部降雨，但降雨機率降低，雨區範圍縮小。北部及宜花溫度回暖，高溫可回升至24-26度，中南部高溫仍維持27-29度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲一周天氣趨勢。（圖／中央氣象局）

周五下半天下波東北季風再度增強，白天北台灣仍舒適，下半天水氣漸增，北部及東半部出現局部短暫雨的機率提高，中部山區也有零星降雨。

東北季風一路影響至周日，北部及東北部天氣較涼，高溫又從24-26度降至20-22度，降幅約2-4度左右。除北部及東半部有局部短暫雨外，華南持續有中層水氣移入，中部山區也有零星降雨。

天氣風險氣象主播賴忠瑋則表示，風向的轉變，反應在台灣的天氣變化，明天將會有短暫空檔，不只西半部都相對穩定，東半部雲量也會減少，有陽光露臉的機會，建議大家可以好好把握。

周五東北風增強後，迎風面的北部和東北部雲量又會明顯增加，周末兩天的雲量也都是偏多，容易有局部零星短暫陣雨 ，不過因為水氣少，降雨不會太顯著。

背風側的中南部則幾乎不太受到東北風變化的影響，頂多就是東北風增強時，雲量略微增加，但是仍然不太會降雨，對水情幫助有限。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來