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一圖曝中南部未來慘況「可能連1滴雨都沒」　最壞要撐到梅雨季

▲▼ 德基水庫驚現「水底枯林」創47年新低！　台中人嚇死：從沒見過。（圖／小草工作室授權提供）

▲德基水庫驚現「水底枯林」創47年新低！　台中人嚇死：從沒見過。（圖／小草工作室授權提供）

記者賴文萱／台北報導

中南部水情拉警報，但根據歐洲數值模式未來10日的累積降雨預估，降雨依然集中在東半部及東北角一帶，西部降雨少之又少，甚至有些地方「可能連1滴雨都沒有」。天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」表示，最壞的情況就是要撐到5月中的梅雨季了。

▲▼歐洲數值模式未來10日累積降雨預估，降雨依然集中在東半度及東北角一帶，西部降雨少之又少。（圖／翻攝自Facebook／「台灣颱風論壇│天氣特急」）

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▲歐洲數值模式未來10日累積降雨預估，西部降雨少之又少。（圖／翻攝自Facebook／「台灣颱風論壇│天氣特急」

台灣颱風論壇今在臉書PO出一張歐洲數值模式未來10日累積降雨預估圖，從中可以看到，未來降雨依然集中在東半部及東北角一帶，西部降雨少之又少，甚至有些地方可能連1滴雨都沒有。

此外，根據最新中長期預報資料顯示，預計到3月底之前，偏乾的訊號依然明顯，論壇表示，如果4月春雨的情況依然稀少，最壞的情況就是要撐到5月中的梅雨季了，直言「西部要下雨很拚」。

▲▼台灣雨量季節分布。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

▲台灣雨量季節分布。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

事實上，氣象局長鄭明典先前就指出，今年因為副高偏強，在台灣南方有個區域高壓中心，台灣南部被高氣壓壓著，大氣相對穩定，不容易有明顯降雨，且春雨偏在平地，所以加深了缺水的壓力。氣象局預報中心表示，預估未來兩周都沒有較強鋒面、華南雲雨區影響，東北季風降雨型態集中在北部、東半部，中南部恐要等到梅雨季，才可能出現大規模降雨紓解旱象。

鄭明典昨也分析今年春雨，台南高雄春雨不明顯，本來就不期望太多雨。不過新竹和台中，氣候上是有春雨的訊號，春雨雖不大，但在乾季中可以舒緩用水壓力。話鋒一轉，鄭明典進一步說，今年春雨偏在河川下游平地，所以先感受到壓力的應該就是新竹和台中。

天氣圖。（圖／翻攝鄭明典臉書）

▲鄭明典說，台灣南部被高氣壓壓著，大氣相對穩定，不容易有明顯降雨！（圖／翻攝鄭明典臉書）

根據氣象局最新季節預報，3、4、5月的雨量機率預報顯示，雨量在正常值範圍的機率有逐漸提高、而雨量偏少的機率則有逐漸降低的趨勢。氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，季節預報本質為「不確定性預報」，本不該拿來研判何時可紓解旱象，但已足夠提供決策者作「風險管理」之用，這也是它的主要的功能。

▲▼中央氣象局最新季節預報顯示，3、4、5月的雨量機率預報顯示，雨量在正常值範圍的機率有逐漸提高、而雨量偏少的機率則有逐漸降低的趨勢。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲中央氣象局最新季節預報顯示，3、4、5月的雨量機率預報顯示，雨量在正常值範圍的機率有逐漸提高、而雨量偏少的機率則有逐漸降低的趨勢。（圖／記者賴文萱翻攝）

至於何時可紓解旱象？吳德榮說，除非能預測春雨、梅雨的每一波鋒面能有多少降雨、又有多少能進入水庫？何時會有颱風侵台？又能帶來多少雨量進入水庫？即使是使用最先進的電腦模式，理論上也都是無解的，又何需急著去「臆測」遠已超過「科技極限」的問題。

▲全台水庫水情。（圖／記者周亭瑋製表）

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