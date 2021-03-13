變天了！這3區「整天溼答答」　北台灣今晚低溫下探15°C

▲北、東今日天氣不穩，降雨機率偏高。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

受到東北季風增強影響，北台灣周末天氣不穩、氣溫偏涼。氣象專家廖于霆表示，今日桃園以北、北海岸、東半部將會出現陣雨，整天都會溼答答的，另因冷空氣影響，北部、東北部白天高溫約18度，早晚低溫約15度。

廖于霆於臉書專頁「天氣風險Weather Risk」中指出，今天受到東北風影響，桃園以北、北海岸、東半部將會出現陣雨，整天溼答答的，雨勢則不至於很大。至於桃園以南降雨機率低，天氣維持穩定。

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溫度方面由於東北風增強帶來冷空氣，北部、東北部氣溫將明顯下降，全天氣溫在18-20度之間，感受偏涼，週日東北風減弱，白天高溫又會回升到21-22度。

▲北台灣今日整天濕涼，不過雨勢不大。（圖／記者李毓康攝）

至於其他地方的高溫看起來不太會受到影響，週六週日兩天，中部及花東高溫都還有24-26度左右，南部仍可到27-28度以上。夜晚清晨的低溫則沒有明顯的下降，中部、北部、東北部低溫持續維持在15-17度間，南部及花東地區低溫在17-20度間。

周一開始隨著大陸高壓東移出海，台灣附近又將進入高壓迴流偏東風漸轉東南風到南風的天氣型態，而且至少會維持4-5天左右，台灣位於暖空氣區域內，花東因高壓迴流帶來水氣，有機會出現局部地形降雨。

而西半部持續呈現缺雨的情況，短時間內還是沒有要下雨的機會。另外由於天氣穩定，空氣品質持續不佳，尤其西半部夜間到清晨的霧氣會有讓空品更加惡化的機會。