午後冷空氣轉強變天！北台灣「低溫探16度」　這一區成降雨熱區

▲今日下半天起東北季風增強，東北部有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

近日台灣附近風場偏東風，西半部大氣穩定，空氣品質則不佳，氣象專家彭啟明指出，今日下半天開始東北風逐漸增強，北台灣低溫約16度，東北部則有雨，周末天氣也以東北風天氣型態為主。待下周一冷空氣減弱，各地才會紛紛回溫轉晴。

彭啟明與臉書專頁「天氣風險Weather Risk」發文表示，今天白天天氣和昨天類似，北部雲量略多，高溫比昨天略低，中午高溫約22-24度，中南部仍有27-29度。今日下半天開始東北風增強，北部溫度會下滑一些，低溫約下看16-17度，約比昨天下滑2-3度，略涼一些。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲近日空氣品質不佳，敏感族可戴上口罩避免不適。（圖／記者李毓康攝）

而這波冷空氣的水氣不多，較偏乾，只有迎風面的東北部較有地形降雨，但北部東北部會較為陰沉一些，周末兩天的天氣大致上是很類似東北風天氣，北部溫度約在17-21度，中南部仍有18-28度。

下周一到四，東北風減弱，各地將會回溫轉晴，風向轉為偏東到東南風，很類似本周四五兩天的天氣，預計到下周三周四回溫幅度更大，北部可以到27-28度，中南部有機會很多地方中午高溫突破30度以上。