防疫運氣好到不可思議　柯文哲：看call in節目以為台灣罪惡之城

▲台北市長柯文哲出席祈禱早餐會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲13日上午出席台北城市祈禱早餐會，該活動自2005年後，時隔15年再度舉辦。柯文哲在致詞時表示，過去一年台灣防疫表現非常好，純粹從醫療專業來講，「我們運氣好到不可思議」；柯也說，關懷弱勢不是施捨、不是憐憫，是保護自己，每個人多「雞婆」一點，用愛心把社會缺陷的地方填起來。

柯文哲致詞時指出，從去年一直到現在，已經超過1年covid-19新冠肺炎是大家最關心的題目，作為一個醫學領域的從業人員，在過去一年之間台灣防疫表現非常好，但純粹從醫療專業來講，「我們運氣好到不可思議」。

柯文哲指出，有好幾次都覺得這次慘了，鑽石公主號、磐石軍艦、桃園醫院，從醫療專業我都想說糟糕，這下我們會不會遭受很大的損失，「結果我們都平安度過，所以這是一個眾神保佑的地方」。

「我相信啦，心存善念、盡力而為。」柯文哲笑說，每天晚上看call in節目，覺得這國家跟罪惡之城一樣，但是我們每次都可以平安度過，相信是因為很多人在做善事。

柯文哲接著表示，關懷弱勢不是施捨、不是憐憫，是保護自己。他指出，純粹就統計數字，台北市的火災死亡有4成是自殺，自殺過程中自己犧牲掉生命，但造成公共危險。另外，台北市車禍死亡人數最大宗是危險駕駛，無照、超速、酒駕毒駕。

「通常會沒有駕照的車禍，大部分都是未成年，另外一種是本來有但被吊扣吊銷，一年超速4次被抓到較屢次超速，酒駕毒駕大家都知道。」柯文哲說，其實不管無照或著是超速、酒駕毒駕，「坦白講，這些都是社會邊緣人」，他們造成社會問題不只是是自己傷亡，還有衝上人行道一次撞死4個。

柯文哲說，在建構社會安全網的時候，不只對別人好，對那些貧窮的邊緣人，對別人好不是施捨不是憐憫，是保護自己，這很重要的概念，我們希望在社會中去鼓勵善的力量。

「我在政府工作發現，政府最大特色就是分工不合作，每個人只管他範圍內的事情。」柯文哲表示，組織之間一定會有空隙，需要一種精神，「雞婆」，願意去多關心一下旁邊的人。剛才可以感受到大家對社會的熱情，希望這種社會熱情能多照顧比較邊緣的人，月有陰晴圓缺、人有悲歡離合，沒有辦法圓滿的，所以需要用愛心把缺陷的地方填起來。