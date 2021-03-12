「文山愛種樹」推動環境教育　黃家齊：市府發放免費樹苗歡迎申請

▲桃園市議員黃家齊(左)重視環境教育。（圖／黃家齊提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員黃家齊12日植樹節，出席文山國小更辦理的「文山愛種樹」系列活動指出，市府每年都有免費提供小樹苗給市民朋友申請種植，鼓勵大家一起做環境綠美化，期這些送出去的苗木能被善用，而文山國小推動環境綠美化教育，透過愛種樹課程，讓孩子能在種樹的同時也發展五感體驗。

▲「文山愛種樹」系列活動推動環境教育。（圖／黃家齊提供）

文山國小表示，「文山愛種樹」課程為期8個月，從2月1日起至10月9日止，學校還為此先做了校園植樹場域資源盤點，由總務處先進行樹穴棲地的調查及改善工程，未來預計在校門口兩側種植矮灌木，做成天然的綠圍籬，讓校園整體感覺更親切自然；操場及司令台周邊則栽植喬木，期待綠蔭扶疏，讓孩子們能享受坐在大樹下學習的樂趣；至於校園內原有的大樹周邊則種植草花等蜜源植物，吸引蝴蝶盤旋，建立微型生態環境。

農業局林務科則表示，市府近三年來發放給各級學校和機關團體、社區、工廠等單位的苗木數量，已高達36萬6,000株，林務科除了提供樹苗外，也提供種植技術，去年更製作「植栽指南」，教導市民正確種樹的方法，提高苗木栽植的存活率，也讓市民在綠美化家園的過程中，享受、參與樹木成長的成就感，未來若機關學校有相關需求，可以和林務科聯絡。

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