文山國小歡喜來勞軍　台南海巡11岸巡隊喜迎賓

▲台南市北門區文山國小王建智校長帶領師生們共計50人，至海巡署南部分署第11岸巡隊進行勞軍活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北門區文山國小為表達對軍人的敬意，特別由王建智校長帶領師生們共計50人，至海巡署南部分署第11岸巡隊進行勞軍活動，並表演電音三太子舞蹈，以感謝在海巡署服務的現役軍人，為守護海岸安全不辭辛勞、犧牲奉獻，過程軍民同樂，熱鬧非凡。

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第11岸巡隊為使文山國小師生了解海巡署之核心任務，於師生表演活動結束後，安排了無人飛行載具、水上摩托車、機動雷達車及行動救援車等裝備供參觀及體驗，並向師生宣導防溺及118海巡報案專線，讓師生們能更瞭解並貼近海巡官兵生活，也教育小學生們海洋資源需由全體國人共同維護，氣氛熱鬧溫馨，深獲文山國小全體師生們之肯定及感謝，期待長大後也能成為海洋保育及海域執法的一員。

另為慰勉師生們精彩的表演，第11岸巡隊準備自製披薩供師生享用，文山國小師生也回贈自製海報給11岸巡隊，活動過程互動相當熱絡。

第11岸巡隊表示，海巡機關除了海域執法及查緝走私為主要工作之外，也將落實行政院「向海致敬」政策，鼓勵國人「淨海」、「知海」、「近海」及「進海」，如民眾有需要幫助時，皆可撥打海巡署「118」免費報案專線及廉政檢舉專線02-22399241，該隊將秉持著熱誠的心，竭力為民眾服務。

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