禮聘台北世大運神片導演劉耕名　崑大創媒學院授課

▲崑山科技大學12日舉行「創媒院劉耕名講座教授聘任儀式」，劉耕名導演正式加入崑山科大擔任講座教授，造福莘莘學子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學創意媒體學院積極鏈結相關產業資源，讓學生吸取最先進的創作能力與創意能量，12日舉行「創媒院劉耕名講座教授聘任儀式」，在李天祥校長及創媒學院師生共同見證下，Bito創辦人暨創意總監劉耕名導演正式加入崑山科大擔任講座教授，造福莘莘學子。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉耕名導演自台大昆蟲系畢業後便遠赴紐約攻讀視覺藝術學院電腦藝術系（School of Visual Art)）碩士學位，為國際Motion Design指標人物，多項作品勇奪全球設計獎項，囊括ADC、D&AD、iF Design、Red Dot以及美國電視奧斯卡Telly Award等金獎，更5屆擔任金點設計獎視覺統籌。2017年被媒體封為「台北世大運神片導演」，不僅是品牌形象金獎操刀手，更以作品達到設計外交。

崑大李天祥校長表示，劉耕名導演旅居美國紐約9年後，回到台灣成立了Bito，將引領世界的創意能量帶入台灣，透過獨特的眼光與思維，帶領專業的創意團隊。合作對象遍及全球，現專注於品牌形象重塑、大型典禮視覺統籌、五感體驗設計，更致力挖掘屬於台灣的DNA，並深耕於這塊土地，打造城市形象、台灣品牌，運用設計力量為品牌重塑新風貌。該次特別禮聘劉耕名導演擔任創媒學院講座教授，未來將分享設計、影視、品牌等議題，包括最新的數位科技傳播、品牌建立、視覺特效等，每兩週都會來到學校親自與學生對話，為學生開創更廣泛的學習領域。

劉耕名導演表示：「設計是讓希望視覺化，而學生就是國家的未來和希望。」他期望教給學生除拍攝技巧外，更多的是累積多年的經驗與觀念傳達給學生，品味和視野不是馬上就能鍛鍊的，而是來自知識和視野的累積。他叮嚀學生，抬起頭少看手機，多看書和實際體驗，才能獲得不一樣的視野。喜愛閱讀的劉耕名導演也推薦去閱讀文學和詩集，用簡短詞句創造畫面感，也要多走出戶外參與活動，體驗不一樣的人生和經歷，並跨領域學習，不要怕犯錯，就像打怪練功一樣，持續累積經驗，才能造就更好的人生！

劉耕名導演在聘任儀式結束後，將進行一系列的創意與創作講座，主題涵蓋了品牌形象、體驗設計、大型典禮視覺統籌、規劃與佈置等。本日首場講座即以最為擅長的「展會策展規劃」為主題，分享大型展會、頒獎典禮等新媒體藝術整合之案例分享，更向學生們提醒展出作品時要特別注意的整合技巧。

髮油始祖神級效果

