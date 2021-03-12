台南市北門區蘆竹溝居民　抗議市府光電開發案

▲台南市北門區蘆竹溝居民，向來以種蚵、捕魚及養殖漁業維生，世代產業承襲迄今已數百年，卻因光電開發案而進行抗議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北門區蘆竹溝居民，向來以種蚵、捕魚及養殖漁業維生，世代產業承襲迄今已數百年，卻因光電開發案而進行抗議，居民指責業者完全漠視市府與陳昆和議員協調之結果，亦無出示任何施工許可文件，即恣意出動大型機具開挖，顯然無視於當地鄉親之意願與生計，令人相當痛心。

台南市環境保護聯盟理事長黃安調表示 : 當地潟湖、魚塭、濕地擁有無污染的水質，養蚵年產值可達一億元，由於漁產豐富，更引來黑腹燕鷗等無數國際鳥種，為遠近馳名的生態熱區。

黃安調指出， 根據水利署地層下陷區圖示，當地非屬地質嚴重下陷區，也非不利耕作地區，業者亦無善盡了解地方疑慮；又據市府2021年1月14日，覆陳昆和議員公函得知，台61線以西暫緩種電計畫，需與利害關係人溝通，並以居民意願、生態考量、漁民生計為優先…，然市府與開發單位，從未跟當地利害關係人加強溝通協調，即進行大舉開挖。

蘆竹溝反地面光電板自救會邱姓在地漁民進一步指出，業者完全漠視市府與陳昆和議員協調之結果，亦無出示任何施工許可文件，即恣意出動大型機具開挖，顯然無視於當地鄉親之意願與生計，令人相當痛心。

邱姓漁民並舉出行政院工程會的規定，任何公共工程之進行，遇上環境議題，必需採取迴避、縮小、減輕、補償之原則；而且養蚵之水質必需富含藻類與浮游生物，一旦水質遭受污染，蚵苗勢必大量死亡，居民生計將無以為繼；而遠近馳名的生態熱區，亦會因食物鏈的不足而消失，更淪為國際生態笑話。

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