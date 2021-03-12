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相親失敗50次！女子返家見爸站門口「死亡凝視」嚇喊：不敢進門了

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▲爸爸的「死亡凝視」讓女子嚇得不敢進門。（圖／翻攝自微博）

實習記者周依儒／綜合報導

大陸安徽一名29歲的女子，因家裡認為她已到適婚年齡，因此積極幫忙安排相親，但沒想到這名女子卻接連相親失敗了50次！日前開車回家時，在門口看到老爸在門口用「死亡凝視」盯著她，讓她嚇得直呼「不敢進家門！」

綜合陸媒報導，家住安徽省蚌埠市的這名女子表示，自己今年已經29歲，因此家裡也經常替她安排相親，但無奈每次相親總是以失敗收場，且次數還高達50次！8日她開車回家時，遠遠就看到父親雙手放背後的站在門口，並用「死亡凝視」的眼神盯著她，讓她嚇得直喊，「我覺得肯定得挨頓揍，這眼神太可怕了！」而這名女子也逗趣的用車頭燈對父親的臉閃爍了幾下，並拍下這幕景象。

▲安徽一名女子連續相親失敗50次。（圖／翻攝自微博）

▲女子在車上拍下爸爸等門的畫面。（圖／翻攝自微博）

女子將照片上傳網路後笑翻眾多網友，紛紛表示，「這爹是親爹嗎？這麼逼孩子！」、「相親失敗回到家不下車，還有興致坐在車裡拍親爹，這不揍一頓說不過去吧？」、「我爸的眼神也這樣，只不過他是坐在沙發上。好難搞！」、「這表情，我還以為這人是罪犯，被同夥出賣了、被逮了。」、「哈哈哈這個表情要吃人了」等等。

不過也有不少批評父親的行為，「逼嫁真的好嗎？」、「真正的親爹是恨不得自己女兒不嫁出去，看哪個男孩都是豬！搞不懂這種人就為了所謂的面子逼自己女兒非要嫁出去幹嘛？」、「不管相親多少次，總得找個對的人吧。」、「不要急著結婚，還是慢慢來吧」、「人不是必須結婚，希望越來越多父母開明」、「爸爸的心意都懂，只是最重要的是女兒的幸福，如果嫁給一個根本不喜歡的人，草草離婚，想必爸爸也不會開心。」

對此，該名女子也出面回覆，當時拍下這個照片時只是和父親鬧了一點小脾氣，其實父親對她很好，她也很愛父親，至於為什麼相親總是失敗？她則表示，自己的工作忙，職業也有可能被介意，希望網友能多發表正能量的評論。

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