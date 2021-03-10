崩潰！鶯歌站修電梯⋯行動不便者得「搭到別站轉車」才能下月台

▲台鐵鶯歌站進行電梯維修工程。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

鶯歌火車站電梯設備老舊，交通部台鐵局投入6500萬元增設4座電梯，預計將於2022年8月完工。有民眾指出，近日鶯歌站第二月台正在進行電梯更新工程，然而對於行動不便者，卻需先搭至別站才可順利搭車與使用電梯，直呼「更奔波」，對此，台鐵局也解釋是「施工期間的陣痛期」，盼民眾多加包涵。

有民眾近日到鶯歌站搭乘台鐵時，發現第二月台電梯於2月22日起正式施工，施工期間封閉第二月台電梯與北邊樓梯，預計將於4月22日完工。

[廣告]請繼續往下閱讀...

行動不便旅客若需往北上乘車，須到第一月台搭乘南下列車至桃園轉乘北上列車。

而行動不便若需搭乘北上列車且須於鶯歌站下車，需搭至山佳或樹林轉乘南下列車，回到鶯歌站第一月台。對此，民眾抱怨「翻了500次白眼，都行動不便了還要這樣奔波」。

▲台鐵鶯歌站電梯維修，行動不便者得奔波轉車才能下月台。（圖／網友蔡琇惠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

台鐵鶯歌站長劉毓仁表示，鶯歌站有4部電梯需要更新，目前前站、後站通往車站外的電梯已更新完畢，目前正在進行車站通往第二月台間的電梯，為了更新電梯，必須進行拆卸、進貨、裝設等工程，因此工期較長。

劉毓仁指出，施工前有針對行動不便者的動向討論，但由於第二月台通往車站只有一部電梯與樓梯，行動不便者若使用電動輪椅，基於安全考量，台鐵人員也不可能協助搬運上下樓梯，而便道必須跨越鐵軌，也不可以使用。

然而施工期間也須提供營運服務，因此只能請行動不便者搭至別站使用電梯，再進行搭車換乘，若要北上就是必須先繞到桃園站搭車，要搭到鶯歌站則是先南下再搭回站。

劉毓仁強調，絕對不是故意為難行動不便者，但這是「施工期間必經的陣痛期」，因為只有一部電梯，台鐵人員也無可奈何，只能請民眾多多包涵，待新電梯完工後，對行動不便者也會更方便。