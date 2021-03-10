台鐵工安事故頻傳！立委曝「光今年就3起」：8年來釀12死

▲交通部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵上月發生海端事故，在維修期間電氣維修車不慎撞上道班工人，釀成2死1傷的悲劇。立委劉櫂豪指出，統計自2013年至今年，台鐵共發生9次重大工安意外，光今年就有3件，累計12死11傷，並對台鐵提出四大質疑，包括人力不足、SOP缺失、設備不足、執行困難。

交通部台鐵局通報，上月23日08:35於海端站進行道岔抽換工程，於工程結束後，留3名池上工務道班維護保養，施工3人不慎遭8742次(電力維修車)撞上，有3人受傷送往關山慈濟醫院救治，事故釀成2死1傷。

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立法院交通委員會今日邀請交通部長林佳龍、台鐵局代理局長祁文中等人列席報告。立委劉櫂豪指出，台鐵自2013年至今年，共發生9次重大工安意外，累計12死11傷，與維修人員有關的事故有4件，且今年重大工安事件就有3件。

▲台鐵台東海端火車站發生道班工遭自家工程車撞死意外。（圖／台鐵提供）

劉櫂豪指出，道班工人工作辛苦繁重，每天要利用空檔施工，檢查鐵軌、抽換軌道等，即使施工期間沒有載客列車經過，仍會有其他維修等車輛行經，工作具有高度危險性與時間緊迫。台鐵局道班工人共323人，須負責全台的維修工程，相當辛苦。

劉櫂豪表示，日前去訪視海端事故罹難者家屬，其中一位罹難者潘班長已在台鐵服務20餘年，如今因公殉職，令人不捨，他質疑台鐵有四大問題，包括人力不足、SOP缺失、設備不足、執行困難，交通部應立即找人接替局長處理。

林佳龍表示，海端事故確實有疏失，必須釐清到底是為何沒有落實SOP，是客觀上的執行困難，亦或是主觀上的人為疏失。祁文中表示，針對罹難者家屬的工作安排、撫卹照顧等都依規定處理，台鐵尊重家屬的訴訟權利，並有設立關懷小組，定期與家屬互動。

▲台鐵工安事故頻傳。（圖／劉櫂豪提供）