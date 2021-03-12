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「國家級網軍」爆性侵！女下屬告男長官硬上　真相竟因她有新歡

▲在桃園市某醫院擔任廚師的張姓男子，前年7月垂涎院內女實習生姿色，竟兩度逼迫其口交性侵得逞。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲女軍人和別人交往後，申訴遭先前曖昧的學長刁難性侵。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

南部某軍事單位賴姓軍官，被學妹指控涉嫌性侵，原來當時學妹決定和另位同袍交往，但還沒告訴曖昧中的賴男，2人又在網咖包廂內發生關係，事後疑遭賴男在職務上刁難，台北地檢署檢察官調查，網咖包廂隔間僅180公分高，無證據顯示學妹曾表達拒絕或掙扎反抗，12日以罪嫌不足等理由，處分不起訴賴男。

據了解，賴男和學妹原本都在資通電軍單位服役，賴男軍階較高，但彼此並無直接隸屬關係，2020年間，學妹透過軍中管道申訴，她感覺賴男時常刁難她，軍方內部調查認為，賴男大多是提醒非本科的學妹，記得早點回家複習單位所需技能等情節，查無刁難、騷擾，不過2人事後都被調離原單位，涉及性侵刑案部分送請檢察官調查。

根據學妹指控，她和賴男在2020年間，都奉派到台北受訓，當時2人利用收假前的機會，相約到台北市復興南路上的某間網咖見面，賴男利用獨處機會性侵得逞。賴男辯稱，2人之前就曾發生過性行為，雙方應該是妳情我願，而且學妹所說的案發地點不對，實際上應該是另外1間他們也去過的網咖。

檢察官調查發現，2人的確過去就有曖昧關係，後來學妹決定和現任男友交往，但沒告訴賴男，雖然調閱2間網咖監視畫面，都沒發現2人身影，而依照學妹指控的事發店家格局，每間包廂隔間僅180公分高，店家播放的音樂也不大聲，包廂內聲音很容易被外人聽到，但查無證據顯示賴男違反學妹意願發生性行為，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

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