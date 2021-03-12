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遊艇駕照花錢就能買！航港局貪官A千萬狂發照　暗黑價碼曝光

▲▼航港局爆發弊案。（圖／台中地檢署提供）

▲航港局爆發弊案，台中地檢署介入調查。（圖／台中地檢署提供）

記者李忠憲／台中報導

近年遊艇活動盛行，吸引不少民眾報考遊艇與動力小船駕駛執照，想不到竟有航務中心人員違法核發駕照。台中地檢署接獲通報後介入調查，發現竟是擔任技佐的宋立恒涉案，他與代辦業者合作後，利用民眾無心考照的心態，向民眾收取製作駕照的費用，並從中抽取5千至8千不等的金額，目前共計有5家代辦業者涉案，且收賄時間長達10年，不法所得粗估破千萬。

據悉，一共有1名官員、49名民眾等50人涉案，並遭到台中地檢署起訴。而起訴後駕照遭撤銷者合計有18人，其餘涉案人士刻依行政程序法受理民眾陳訴意見，如無正當理由也將依程序辦理撤銷。

對此，檢方調查，宋立恒從1989年4月20日開始到2020年5月14日止，在航港局中部航務中心監理科擔任技佐，負責船員卸任職簽證，遊艇及動力小船駕駛執照核、換發、補發等監理業務，具有登入海運技術人員管理系統的權限。

民眾如果要取得二等遊艇或動力小船駕駛執照，必須具備所規定的學經歷，才能參加二等遊艇駕駛或動力小船駕駛執照測驗，測驗及格者，再由航政機關核發二等遊艇駕駛或動力小船駕駛執照，至於一等遊艇駕駛執照則是在符合一定條件下，才能申請核發或換發。

然而，不法業者卻利用民眾無暇參加遊艇或動力小船駕駛訓練及測驗，卻想要取得遊艇或動力小船駕駛執照之心態，向民眾收取金錢，還將此費用稱為「訓練費」或「報名費」，以及製作駕駛執照所須資料，金額從1萬元至3萬元不等，而宋男則從中抽取5千元至8千元不等的代價，再由他發照給不符合資格或未參加駕訓班及測驗的民眾。

▲▼航港局爆發弊案。（圖／台中地檢署提供）

▲花錢就能得照遊艇駕照，台中地檢署將涉案51人提起公訴。（圖／台中地檢署提供）

從前述金錢扣掉欲交付給宋立恒之賄款，餘額作為自己之不法報酬，之後向以每張遊艇或動力小船駕駛執照新臺幣(下同)5000元至8000元不等之代價，向宋立恒行求、期約、交付賄賂。

台中地檢署獲報後，分別於2020年7月8日及8月5日，搜索中部航務中心及相關處所共計23處，並約談宋立恒及多名代辦業者到案，而宋立恒也於7月9日遭聲押獲准。

台中地檢署發現，涉嫌「買照」之民眾人數眾多，因此認定宋立恒涉犯貪污治罪條例中的違背職務收賄、行賄、偽造文書等罪，將宋男及代辦業者及買照民眾等51人提起公訴，而宋男也於東窗事發後離職。

台中地檢署表示，宋男等人以行賄方式違法取得遊艇及動力小船駕駛執照的行為，嚴重危害我國船舶監理機制、罔顧公共安全，本署將繼續指揮調查局、廉政署積極深入偵辦，以展現政府掃蕩貪污不法之決心。

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