水壺遭3度灌「硼砂」！國二女暴瘦8KG　同學竟喊：我可以去她葬禮

▲因細故與同學發生誤會，國二女水壺竟遭同學灌硼砂，因此暴瘦8公斤。（示意圖／取自pixabay）

記者翁伊森、陳韻如／嘉義報導

嘉義市一名葉姓女國二生因與何姓女同學發生誤會，沒想到她竟夥同3名同學購買硼砂加水稀釋，再趁著教室無人之際，偷偷加入何女水壺當中，導致何女飲用後因此中毒，還暴瘦8公斤，一直到3個月後，才驚覺遭人下毒。經查，葉女以同樣手法至少下毒3次，讓何女母親得知後相當痛心，憤而報警，而警方訊後也將葉女依殺人未遂罪嫌移送少年法庭。

據了解，何女2020年9月間因鉛筆盒遭人推落，她懷疑是葉女所為，因此向老師報告，但沒想到卻因此引發葉女不滿。葉女事後透過群組夥同3名同學，並且購買硼砂稀釋，隔天再趁著上戶外課時，由3名同夥把風，她接著用針筒注入何女水壺。

何母表示，女兒在不知情的狀況下喝下加料水，放學返家之後就全身不舒服、食慾不振，隔天還想請假在家休息，但卻被她強迫到校，沒想到卻因此讓女兒身陷危機。

直到3個月後，其中一名女同學向何女坦承此事，何女與母親才趕緊通報校方。經查，葉女至少以相同手法對何女下毒3次，且還在下毒後在群組以惡毒言論討論，「死好」、「吃一個月她一定會出問題」、「我可以去她的喪禮」等，甚至還有人提議下次要拿廁所水，行徑相當惡劣。

校方表示，很遺憾發生此事件，而接獲通報後也立刻校安通報、啟動校安事件處理流程，輔導安置孩子，並積極與家長溝通、處理，而目前「行為人已轉學，被行為人健康無虞，上課日常皆回歸正軌，孩子未成年，盼社會給與空間，讓學校、家庭社會攜手一起導正孩子。」另外，葉女家長也表示要當面向何女道歉，但不被接受。

對此，何母痛批，原先她們也不想將事情鬧大，但沒想到出庭時，對方家長竟說，針筒稀釋硼砂照片是網路下載，她因此認為對方根本不想認錯，才決定將葉女惡行公諸於世，而目前警方訊後依殺人未遂罪嫌將葉女移送少年法庭。

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