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台大醫院新冠疫苗「接種意願高」　院長吳明賢：會在第一順位打

▲臺大醫院院長吳明賢出席成功執行肺移植手術記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台大醫院院長吳明賢出席記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心購買的11.7萬劑AZ疫苗，最快將於下週完成封緘檢驗，台大醫院院長吳明賢表示，先前已完成全院8000多人調查，醫護施打意願高，身為內科醫師的他，也在施打第一順位。對此，吳明賢表示，自己不一定會打第一針，「但應該在第一批就打。」

吳明賢今（12）日出席台大醫院記者會，接受媒體堵訪回應疫苗接種問題。吳明賢表示，院內調查約有8000多人回覆，問卷設計方法也較為複雜，「不是問你要不要打，而讓要打的人可選擇廠牌。」而從初步資料顯示，不打的人蠻少的。

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AZ疫苗爆出在歐洲多國接種後出現血栓，目前已有10餘國暫停接種。被問到是否會擔心醫護接種後出現不適症狀？吳明賢回應，每個人對疫苗的反應都不太一樣，目前看到的事件都來自西方人，台灣還沒有開打，難以下論斷，但指揮中心已超前部署，做了分批開打規劃，醫院也有計劃給予施打後出現不適症狀者休假。

「台灣真的病毒量很少，基本上安全，醫護人員要打，是因為會照顧的境外移入個案。」吳明賢說，AZ新冠疫苗跟流感疫苗不同，需要打兩劑，包裝一打開6小時內就要打完，否則會有浪費問題，因此才會提前調查接種意願。吳明賢另提到，台大醫院國產疫苗臨床試驗收治順利，「大家要對國產疫苗有信心。」

▲臺大醫院院長吳明賢、蔡啟芳出席成功執行肺移植手術記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台大醫院院長吳明賢出席記者會。（圖／記者林敬旻攝）

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