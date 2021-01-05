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台電屏東區營業處新卸任處長交接　允諾帶來更優良供電品質

▲台灣電力公司屏東區營業處5日舉辦新卸任處長交接典禮，由台東區處處長鄭信宗接任屏東區處處長 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲台灣電力公司屏東區營業處5日舉辦新卸任處長交接典禮，由台東區處處長鄭信宗接任屏東區處處長 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

台灣電力公司屏東區營業處今（5）日舉辦新卸任處長交接典禮，原任處長張簡宗瑜調任新營區處長，由台東區處處長鄭信宗接任屏東區處處長；鄭處長對於能重回故鄉服務充滿期待，期勉同仁在既有基石上，攜手同心努力前行，遵循工作標準安全第一，以客為尊，熱忱服務，配合政府能源多元化政策協助發展再生能源，為屏東帶來更優良的供電品質。

交接儀式由台電公司配電處陳銘樹處長監交，出席典禮的有立委鍾佳濱、屏東市林恊松市長、王景山議員、蘇震清、莊瑞雄、周春米立委服務處主任等人，以及台灣區電氣工程同業公會代表共100多人參與。

陳銘樹表示，卸任的張簡宗瑜處長在屏東任內1年2個月表現優異，尤其在推動綠電業務不遺餘力，而新任處長鄭信宗於1980年進到台電服務，由基層升任主管，歷任課長、經理、副處長等要職，專長發電及變電，具備豐富配電工程、電務、工安等實務及管理經驗。

鄭處長表示，未來將持續改善線路防災強度、推動配電系統強韌工程，提供優質電力、以及在防颱的準備及供電穩定更加努力，對於未來的供電競爭及綠能光電推廣及各項活動積極與屏東縣政府合作，共同為屏東打拚。

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