快訊／北歐三國停打AZ疫苗　陳時中：持續施打！

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

丹麥、挪威及冰島11日宣布暫時停用阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，因為部分2019冠狀病毒疾病（COVID-19）患者接種這支疫苗後出現血栓，引發各界擔憂。對此，衛福部長陳時中12日回應，「歐盟也有正式表示，沒有直接證據，呼籲還是要持續施打疫苗」。

丹麥日前一名49歲婦女施打過後死亡，但尚不清楚血栓是否與AZ疫苗有關。丹麥宣布此消息後沒多久，挪威和冰島也都跟進暫停。目前，包括愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛和盧森堡等東歐國家，也已暫停使用AZ疫苗。

針對AZ疫苗所引發的疑慮，陳時中12日上午在立法院受訪表示，「歐盟也有正式表示，沒有直接證據，呼籲還是要持續施打疫苗」

對於民調顯示，若首長先施打疫苗有助民眾施打意願，陳時中則說，這要照科學根據來做，可以先調查，我國疫苗不多，像之後體育運動選手出國比賽，有施打必要性，用在刀口上比較重要；若有必要（首長先打），也不排除這個可能。

關於AZ疫苗的進度，陳時中說，食藥署向他報告，無菌試驗約17日完成。

多國推行疫苗護照，我國的國產疫苗卻無第三期規劃即可授予緊急授權使用（EUA）。陳時中對此回應，這有很多國際認證的規格跟要件，盡量配合，大部分的EUA也都是在沒有完成第三期的時候就發給，所以才叫EUA。