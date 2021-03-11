15歲少年搶劫被捕！他棄槍投降「下秒遭狂轟13槍」　慘死畫面曝光

▲美國15歲少年在搶劫時被警方包圍，他棄槍投降後仍被警方擊斃。（圖／翻攝自YouTube／NonDoc Media）

記者葉睿涵／綜合報導

美國一名15歲男孩羅德里格斯（Stavian Rodriguez）去年11月23日傍晚7點左右，持槍搶劫了一家加油站的商店。警方趕赴現場後迅速將其包圍，自知難以脫逃的羅德里格斯舉起雙手投降，並將手槍扔在地上，卻仍遭警方開13槍殺死。事件曝光後引起了極大的輿論爭議，地方檢察官將開槍的5名警員以謀殺罪名控上庭，但警方卻認為，警員開槍的行為是合法的。

WATCH: Here is a clip from the body camera footage released by @okcpd from the officer-involved shooting death of 15-year-old Stavian Rodriguez back in November. In the clip, you hear the officers instruct Rodriguez to drop his gun and then immediately start firing shots. pic.twitter.com/EWVjSEGLbK — Jessica Bruno (@JbrunoKFOR) March 10, 2021

綜合NBC和福斯新聞報導，在最近曝光的現場畫面可見，在羅德里格斯搶劫商店後，店員機警地逃了出去，並將這名少年反鎖在店內。當警方抵達現場後，他們迅速將羅德里格斯包圍，並要求他棄槍投降。自知難以脫逃的羅德里格斯聞言，立刻將手槍扔到地上，並高舉雙手投降。不過，警方似乎未能領會其意圖，依舊朝他狂轟13槍，將其擊斃。

‼️JUST IN: 5 officers to be charged in shooting death of Stavian Rodriguez — Perris will have more on this at 5 & 6 on @koconews. https://t.co/votIGykgpu pic.twitter.com/tlv5LEEtxM — Porsha Riley (@PorshaRileyNews) March 10, 2021

羅德里格斯的母親霍蘭（Cameo Holland）上個月提出訴訟指出，她的兒子並未違抗警方命令，反而在被包圍後相當配合，卻落得慘死的下場，實在讓她難以接受。警方後來公佈畫面指出，羅德里格斯在棄槍後又將手伸進褲子的口袋中，儘管事後警方發現，羅德里格斯只是想要掏出手機，但警員當時判斷，羅德里格斯有可能拒捕並帶來威脅，所以才果斷將其擊斃。

JUST IN: Just received the autopsy report, showing Stavian suffered from 13 gunshot wounds. @kfor pic.twitter.com/7gCRCxkbbm — Jessica Bruno (@JbrunoKFOR) March 10, 2021

向羅德里格斯開槍的5名警員已被奧克拉荷馬州地方檢察官指控謀殺，而發射武器致命性較低的第6名警員並未受到刑事指控。這6名警員在去年11月開始已被暫停所有職務，但奧克拉荷馬州警察兄弟會主席喬治（John George）表示，警察在一般的情況下不會輕易開槍，不過影片可見，5名警察同時開槍，代表他們同時意識到了威脅，「所以我們會支持這些警察，並且認為他們的行為是合法的」。

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