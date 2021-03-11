迦納境外生卡半年無法返台　權益小組籲外交部：改線上申請簽證

▲權益小組呼籲外交部，應提供境外生線上申請簽證，改善整個申請流程。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者崔至雲／台北報導

境外生權益小組今（11日）指出，近日收到兩位來自西非國家境外生的求助，他們從去年11月就嘗試與台灣駐外館處申請簽證返台，但因疫情影響，多個辦事處到今年2月才開放，其中一名學生花了數周終於獲得奈及利亞台灣辦事處的回應；另一位則是至今都無法申請簽證。權益小組呼籲外交部，應提供境外生線上申請簽證，改善整個申請流程，提供必要的便利。

來自迦納的學生Lucy Adowah表示，她在去年11月特地前往奈及利亞，在當地旅館節衣縮食苦等卻得不到有效的回覆，只好延後到今年春季入學。今年她又再次寫信、打電話詢問奈及利亞的台灣辦事處，卻依然無法收到回覆。一封封信石沈大海，不知來台唸書的希望究竟能否實現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

權益小組說明，疫情下，大部分國家都封鎖邊界，拒絕短期訪客入境，但是因為台灣在非洲、亞西等地區僅有少數國家設有台灣辦事處，許多境外生都必須前往第三國申請簽證。申請的過程，對於許多本國沒有台灣外館的境外生來說是一種耗費時間、精力與金錢，卻又不一定獲得回覆的辛苦經歷。除了兩位非洲國家境外生外，境外生權益小組還瞭解到，不少巴基斯坦學生因為周邊國家都禁止短期訪客入境，到現在都無法找到合適的第三國申請簽證。

▲迦納學生Lucy Adowah。（圖／境外生權益小組提供）

權益小組表示，Lucy Adowah和很多其他類似處境的同學，恐怕將因此延誤入學時間，一再延後入學時程。這不僅耽誤境外生的人生安排，對於台灣高等教育來說也是巨大的損失。因為大部分遭遇此困境的學生都是來台攻讀碩博士班，他們原本現在應投身於學術研究中，卻只能無奈地在本國苦等簽證申請，被未來的不確定性所折磨。

權益小組認為，考慮到疫情下邊境移動的困難和境外生經由教育部專案來台的特殊性，外交部領事局及相關駐外館處應提供境外生線上申請簽證或准許學生委託當地朋友代為遞交材料申請簽證，因應疫情改善整個申請流程，提供必要的便利。

權益小組強調，修改相應行政流程對於外交部來說應該不是難事，他們希望教育部國際及兩岸教育司和外交部能夠設身處地考慮境外生處境，協助改善本國無台灣辦事處境外生的簽證申請流程。

