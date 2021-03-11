　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

迦納境外生卡半年無法返台　權益小組籲外交部：改線上申請簽證

▲機場設置輪值的單一櫃台協助境外生來台防疫後續。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲權益小組呼籲外交部，應提供境外生線上申請簽證，改善整個申請流程。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者崔至雲／台北報導

境外生權益小組今（11日）指出，近日收到兩位來自西非國家境外生的求助，他們從去年11月就嘗試與台灣駐外館處申請簽證返台，但因疫情影響，多個辦事處到今年2月才開放，其中一名學生花了數周終於獲得奈及利亞台灣辦事處的回應；另一位則是至今都無法申請簽證。權益小組呼籲外交部，應提供境外生線上申請簽證，改善整個申請流程，提供必要的便利。

來自迦納的學生Lucy Adowah表示，她在去年11月特地前往奈及利亞，在當地旅館節衣縮食苦等卻得不到有效的回覆，只好延後到今年春季入學。今年她又再次寫信、打電話詢問奈及利亞的台灣辦事處，卻依然無法收到回覆。一封封信石沈大海，不知來台唸書的希望究竟能否實現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

權益小組說明，疫情下，大部分國家都封鎖邊界，拒絕短期訪客入境，但是因為台灣在非洲、亞西等地區僅有少數國家設有台灣辦事處，許多境外生都必須前往第三國申請簽證。申請的過程，對於許多本國沒有台灣外館的境外生來說是一種耗費時間、精力與金錢，卻又不一定獲得回覆的辛苦經歷。除了兩位非洲國家境外生外，境外生權益小組還瞭解到，不少巴基斯坦學生因為周邊國家都禁止短期訪客入境，到現在都無法找到合適的第三國申請簽證。

▲▼ 迦納學生Lucy Adowah 。（圖／境外生權益小組提供）

▲迦納學生Lucy Adowah。（圖／境外生權益小組提供）

權益小組表示，Lucy Adowah和很多其他類似處境的同學，恐怕將因此延誤入學時間，一再延後入學時程。這不僅耽誤境外生的人生安排，對於台灣高等教育來說也是巨大的損失。因為大部分遭遇此困境的學生都是來台攻讀碩博士班，他們原本現在應投身於學術研究中，卻只能無奈地在本國苦等簽證申請，被未來的不確定性所折磨。

權益小組認為，考慮到疫情下邊境移動的困難和境外生經由教育部專案來台的特殊性，外交部領事局及相關駐外館處應提供境外生線上申請簽證或准許學生委託當地朋友代為遞交材料申請簽證，因應疫情改善整個申請流程，提供必要的便利。

權益小組強調，修改相應行政流程對於外交部來說應該不是難事，他們希望教育部國際及兩岸教育司和外交部能夠設身處地考慮境外生處境，協助改善本國無台灣辦事處境外生的簽證申請流程。
 

ET快訊
部桃一家7染疫護理師全家福照曝光「全康復出院」陳時中悄探視
獨／直擊微熱山丘上海門市　「鳳梨酥滯銷事件」真相曝光
氣質辣媽被偷拍！乾脆曝光拉絲襪「真實樣貌」　萬人狂笑：太犧牲
美股將上演「史上最慘烈崩盤」！專家警告：大規模經濟衰退來了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

部桃一家7染疫護理師全家福照曝光「全康復出院」陳時中悄探視

3生肖將鹹魚翻身！3月下旬運勢極速狂飆...正、偏財爆棚

痛揭嫂嫂「欠婆家700萬」驚世惡行　小姑怒轟：有病嗎？

白沙屯媽祖進香13日起報名：勿佔位排隊　疫情考量「禁鑽轎底」

接到佛心老闆早逝噩耗　她回顧臉書8年前動態淚憶：才43歲耶

氣質辣媽被偷拍！乾脆曝光拉絲襪「真實樣貌」　萬人狂笑：太犧牲

迦納境外生卡半年無法返台　權益小組籲外交部：改線上申請簽證

扭蛋殼別急著丟！不塑媽突發奇想上班再利用　網友讚爆

日本人「送100份蛋包飯」！感謝台灣311伸援手：10年了一樣好朋友

賀！台灣鳳梨、芒果、火龍果獲日本認可　7月進軍東京奧運

莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」

太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

明杰摸腿、親額頭開撩小林依晨！　當街親暱摟抱約會全被拍

不想努力了！鮮肉花式開撩姨叔 搭車「用肉償」司機神回嚇爆他XD

長腿正妹「對尬2警」醉男友超盧　她轉身霸氣怒喊：你給我安靜！

日月潭底「清朝遺跡」因乾旱現身　 黃家土地糾紛浮現！官司數10年

男子騎車70公里為「載癌妻看病」　警攔查竟是通緝犯！結局神展開

部桃一家7染疫護理師全家福照曝光「全康復出院」陳時中悄探視

3生肖將鹹魚翻身！3月下旬運勢極速狂飆...正、偏財爆棚

痛揭嫂嫂「欠婆家700萬」驚世惡行　小姑怒轟：有病嗎？

白沙屯媽祖進香13日起報名：勿佔位排隊　疫情考量「禁鑽轎底」

接到佛心老闆早逝噩耗　她回顧臉書8年前動態淚憶：才43歲耶

氣質辣媽被偷拍！乾脆曝光拉絲襪「真實樣貌」　萬人狂笑：太犧牲

迦納境外生卡半年無法返台　權益小組籲外交部：改線上申請簽證

扭蛋殼別急著丟！不塑媽突發奇想上班再利用　網友讚爆

日本人「送100份蛋包飯」！感謝台灣311伸援手：10年了一樣好朋友

賀！台灣鳳梨、芒果、火龍果獲日本認可　7月進軍東京奧運

知情人士：Google Pixel 5a 將於 6 月 11 日發表...含規格彙整

華碩ROG Phone 5系列首度兩色、三款同推！五大功能完整介紹

綠營民調「黨主席支持度11％」　連勝文笑：受寵若驚

部桃一家7染疫護理師全家福照曝光「全康復出院」陳時中悄探視

戴珍珠照片太帥！威神V遭網拍盜用　新歌錄音難到懷疑人生

KID曝「吳宗憲想辭職」私下安撫：讓他繼續工作

超正愛女「4經紀公司搶簽約」　王彩樺鬆口女兒演藝動向！

胡一天甜吻新娘口紅沾滿嘴！《我的時代》婚禮浪漫收官

范少勳難得秀腿萌帥現身BALLY　買鞋注重「止滑」藏慘痛經驗

內衣只准穿白色！女校超扯校規曝　政府怒轟「侵犯人權」要修法

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

生活熱門新聞

小6被女大生「吃掉」　鳳梨得意認了

台灣亞特蘭提斯！翡翠水庫藏沉睡35年碧山國小

12萬金主現身！她好市多連買2次「理由羨炸」

9年用不完！好市多神器霸王長1公里

長髮妹坐博愛座被嗆：妳滿55歲了？

美星巴克求助　台博士拿下吸管訂單

福原愛已輸！網指1關鍵：江大獲全勝

雙馬尾嬌小正妹開大卡車！網友神出她IG

鳳梨酥被陸棄單　微熱山丘回應了

小6被羽球隊女大生教練「吃掉」　鳳梨得意：不小心就乾柴烈火

妹子夾髮捲趴趴走　網狠酸：顏值扛不起

福原愛遭酸公主！住日6年網友：理解她想逃

金融高層父母離婚　鳳梨獄中寫信給媽

女大生門打不開！鎖匠解鎖揭真相　網：快搬走

更多熱門

相關新聞

美國務卿稱「台灣能為世界作出貢獻」　外交部：與拜登密切合作

美國務卿稱「台灣能為世界作出貢獻」　外交部：與拜登密切合作

有關美國務卿布林肯（Antony Blinken）出席美聯邦眾議院外交委員會舉行的聽證會時表示，台灣是強健的民主政體及科技重鎮，能對世界作出貢獻。外交部11日表示，我國政府持續與拜登政府團隊密切合作，無論在維護民主、國際公共衛生挑戰或經貿領域，將在台美長期友好的深厚基礎上，進一步強化台美全球夥伴關係。

帛琉總統惠恕仁準備來台　外交部：細節正在做最後溝通

帛琉總統惠恕仁準備來台　外交部：細節正在做最後溝通

「珍惜長遠友誼」　外交部：誠摯歡迎蓬佩奧擇期來台訪問

「珍惜長遠友誼」　外交部：誠摯歡迎蓬佩奧擇期來台訪問

白宮稱對台立場不變　外交部：持續與拜登政府密切合作

白宮稱對台立場不變　外交部：持續與拜登政府密切合作

兩岸必然統一？外交部嗆陸：打壓只會徒增反感

兩岸必然統一？外交部嗆陸：打壓只會徒增反感

關鍵字：

迦納境外生權益小組外交部簽證

讀者迴響

熱門新聞

競速害死華航副機師！家屬求償1億780萬

「最美死刑犯」被槍決！死前要求...全場傻了

網紅泡泡龍拍片累倒猝死！萬人痛悼

小6被女大生「吃掉」　鳳梨得意認了

福原愛出遊高帥男起底！

日媒又打臉江宏傑！「送福原愛的千萬婚戒是凹來的」

台灣亞特蘭提斯！翡翠水庫藏沉睡35年碧山國小

1天放屁20次有問題！27歲OL一查癌末

前空姐要求下跪道歉後　潑油縱火燒夫！

即／吵架後爆火警！空姐夫妻全身逾50%恐怖燒傷

新北男送FM2紅豆湯！她慘遭性侵「永久癱瘓」

史上最爽訂單！外送員拿到商品3倍費用

12萬金主現身！她好市多連買2次「理由羨炸」

浪汪躺床墊斷氣　她要裝箱秒嚇傻

激戰女學生被逼退伍！教官搬軍刑法嗆：沒規定

更多

最夯影音

更多
莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」

莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」
太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面