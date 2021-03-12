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快訊／出現血栓！歐洲至少10國緩打AZ疫苗　指揮中心1400說明

▲▼指揮中心3/6記者會。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布，今（12）日下午2時召開臨時記者會由發言人莊人祥說明最新疫情。指揮中心購買的11.7萬劑AZ疫苗，食藥署已完成6項封緘檢驗程序，待無菌檢驗合格就可放行，但丹麥、挪威、冰島等北歐三國因丹麥患者出現嚴重血栓，於11日起宣布暫停接種，目前歐洲至少有10個國家停打AZ疫苗，泰國也將跟進。台灣AZ疫苗接種計劃是否生變？記者會中有望說明。

各國陸續開打新冠疫苗，歐洲一度傳出因為接種副作用導致一線醫護請假，讓醫療量能更吃緊。《ETtoday新聞雲》11日接獲一名在瑞典工作的台灣醫師投書，自述3月8日打完AZ疫苗之後出現高燒、噁心嘔吐、全身骨頭痠痛等副作用；同單位18人接種就有14人要請病假，示警台灣醫護若接種要注意集體病假影響。指揮中心發言人莊人祥表示，已經提供相關指引給各醫院，醫療人員接種會採分批施打來避免類似情況發生。

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首批AZ疫苗11.7萬劑3日抵台，正在檢驗封緘程序，開打後會從第一優先醫事人員開始推動。指揮中心規劃，醫事人員會進一步分為新冠專責醫院與其他醫院診所，以專責醫院為優先，並依照風險等級分三類，最優先為直接照顧、採檢新冠確診或疑似個案的一線工作人員，估計有5萬0716人，後續再依照等級陸續開放。

目前歐洲至少有10個國家暫停使用AZ疫苗，主因是多名患者出現嚴重血栓問題，甚至有1名奧地利護理師在接種後數日死於「嚴重凝血問題」，義大利也有2名男性在接種後過世。歐洲藥品管理局11日也緊急表示，目前正在調查疫苗與血栓的關係，「目前沒有跡象顯示是接種造成這些情況。」而泰國衛生官員12日在記者會上證實，由於部分歐洲國家有民眾接種AZ疫苗後出現血栓症狀，北歐3國宣布暫停接種後，泰國也將跟進，暫緩施打AZ疫苗的計畫。

▲▼新冠疫苗,AstraZeneca。（圖／路透）

▲歐洲多個國家暫緩施打AZ新冠疫苗。（圖／路透）

新冠肺炎僅維持1天+0又有新增病例，指揮中心今日下午2時召開臨時記者會說明最新疫情。國內目前978例確診，分別為862例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、936人解除隔離、32人住院隔離中。

指揮中心籲請民眾自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報檢疫人員，並配合防疫措施；入境後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請主動聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

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